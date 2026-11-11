Bomberos trabajan en extinguir un incendio en un taller de chapa y pintura en Yuncos, que no registra heridos

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil.
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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 15:24
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TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos trabajan en extinguir un incendio en el interior de una nave de un taller de chapa y pintura en Yuncos (Toledo), que no ha registrado heridos, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112.

El aviso se ha recibido a las 14.27 horas en la Avenida América. Hasta el lugar se ha trasladado la Policía local, la Guardia Civil, los bomberos de Illescas y Orgaz, un equipo médico y una UVI en preventivo.

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