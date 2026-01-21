Bonilla, reelegido presidente de Consejo Regulador DO Mancha, aboga por que bodegas apuesten por el vino blanco airén

Carlos David Bonilla, reelegido Presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen La mancha - DO MANCHA

CIUDAD REAL 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carlos David Bonilla volverá a presidir la Denominación de Origen La Mancha liderando su tercera legislatura consecutiva, tras la asamblea que esta entidad ha celebrado este miércoles, asegurando que el sector vitivinícola en Castilla-La Mancha está ante una oportunidad histórica con el vino blanco Airén.

"La unanimidad" entre las diferentes organizaciones ha servido para que haya prosperado la candidatura del también presidente de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, en El Provencio (Bodegas Campos Reales) "renovando así el timón de la mayor Denominación de Origen de España en extensión de viñedo".

Elegido por primera vez en 2018, se trata del tercer mandato en la Denominación de Origen La Mancha para Carlos David Bonilla, agricultor que representa al sector cooperativo dentro de la Interprofesión.

El presidente reelecto ha realizado un primer balance de los ultimos cuatro años, tras haber afrontado la pandemia en 2020, y una posterior ralentización de los mercados exteriores con la actual guerra de Ucrania, agravada con el clima de inestabilidad mundial.

Asume ahora los retos de un contexto mundial marcado por un neto retroceso en su consumo junto al giro en el cambio a las nuevas tendencias por los blancos. En este sentido, tiene claro que el sector vitivinícola en Castilla-La Mancha está ante una oportunidad histórica con el vino blanco Airén. Por ello, ha animado "a las bodegas y cooperarativas a que apuesten por esta uva para que su valor añadido contribuya a una mayor renta de nuestros agricultores", tal y como ha informado la Denominación de Origen en nota de prensa.

Por su lado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asistido a la clausura del pleno de la Asamblea de la DOP Mancha, donde ha felicitado a Carlos Bonilla.

El consejero ha querido estar presente en este acto para poner en valor la importancia de esta Denominación, "una de las mayores y más importantes zonas vinícolas de España, que juega un papel fundamental en ese importante cinco por ciento que el mundo del vino tiene en el PIB de Castilla-La Mancha".

También ha destacado el uso de variedades autóctonas como airén, "que tan buenos resultados está dando en los últimos tiempos en ese aspecto comercializador y que es tan atractiva para los consumidores", y tempranillo y una producción de vinos de gran calidad, "lo que la convierte en un pilar de nuestra viticultura" y esto ha sido posible gracias a todas las personas que forman parte de la Denominación, agricultores, bodegas, cooperativas, y también todas las personas que forman el equipo de la DOP.

Igualmente, el consejero la ha calificado como un "motor de desarrollo rural" gracias a la elaboración de unos vinos de gran calidad, a su trabajo para aumentar su valor en mercados internacionales, a su focalización en el vino embotellado y al trabajo para conectar el vino con nuevos públicos adaptándose a las nuevas demandas del mercado, "una labor que ha hecho que, en conjunto, Castilla-La Mancha venda cada vez más y mejor", ha informado la Junta en nota de prensa.

En ese sentido, Martínez Lizán ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page seguirá trabajando para seguir engrandeciendo el sector del vino en la región con medidas de calado como la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha, que "nace como un instrumento para impulsar el crecimiento del sector para defender sus intereses ante los retos a los que ha de enfrentarse en próximos años".

En esta misma línea, ha recordado que se acaba de publicar una nueva convocatoria para la reestructuración de viñedo por importe de 30 millones de euros o la celebración por primera vez el pasado 20 de noviembre del Día del Airén para "pone en valor esta variedad que nos identifica" y también como ocurría ayer mismo en la conferencia sectorial donde se aprobaban 2,3 millones de euros para hacer promoción en terceros países".

Han acompañado al consejero la directora general de Producción Agroalimentarias y Cooperativas, Elena Escobar; y la delegada provincial del ramo, Amparo Bremard.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Un Consejo que estará formado por 24 vocales elegidos del sector vitivinícola, presentados por sus diferentes cargos de responsabilidad en asociaciones agrarias, industriales y sector cooperativo. De esta manera, en esta nueva legislatura 2026-2030 la IRCDO La Mancha estará compuesta por vocales representantes del sector productor (50%), que conforman Asaja (José Miguel Alhambra Peinado, Alfonso Morcillo González, Isidoro Vela Rosell y Fernando Villena Ruiz), COAG-IR (Miguel Luis Casero Izquierdo, José Luis Parreño Andújar).

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha (Carlos David Bonilla Merchante, Felipe Rodríguez Callejas, Jesús Julián Casanova Fernández-Bravo y Luis Vicente Botija Marín) y UPA (Ramón López González y Pascual Ortiz Casero).

Por parte del sector comercializador, estarán Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha (José María Arcos González; Josefa Moreno Sánchez, Inocencio Maestro Castillo y Rafael Torres Ugena); Fevin (Javier Cuadrado Ayuso, Carmen García de la Cruz Vega, Bienvenido Muñoz Crespo y Francisco Parra Jiménez) y la Asociación Empresarial Vitivinícola Vinos Castilla-La Mancha (Jesús Huertas Castellanos, Antonio González Villacañas, Juan de Dios Gálvez Pérez y Manuel Isla Bartolomé)

Tras el acuerdo alcanzado por dichas organizaciones, la Junta Directiva quedará compuesta por Carlos David Bonilla como presidente; Jesús Huertas como vicepresidente primero por un periodo de dos años desde el día de hoy, alternándose con Javier Cuadrado Ayuso para los dos años siguientes

La Vicepresidencia Segunda recae en Fernando Villena; el secretario será Pascual Ortiz, el tesorero, Javier Cuadrado, por un periodo de dos años desde el día de hoy, alternándose con Jesús Huertas para los dos años siguientes.

Y como vocales Inocencio Maestro Castillo y José Luis Parreño Andújar.