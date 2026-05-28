El 'Bono Crecimiento Pyme', dotado 9 millones de euros, verá la luz en junio

Jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y CaixaBank en Toledo. - JCCM

TOLEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Bono Crecimiento Pyme' planteará impulsar proyectos de inversión en cuatro ejes estratégicos para apoyar el crecimiento de las empresas de la región con una cuantía de nueve millones de euros, en la convocatoria que el Ejecutivo regional prepara para que vea la luz el próximo mes de junio en Castilla-La Mancha.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante su intervención en la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y CaixaBank en Toledo, bajo el título de 'Operaciones corporativas, invertir para crecer'; donde ha señalado además la importancia de afrontar el desafío de incrementar la dimensión de las empresas regionales para ganar en competitividad contando con todas las herramientas disponibles, desde el ámbito de la planificación financiera y hasta el uso de las nuevas tecnologías.

En el encuentro, que ha contado con más de medio centenar de personas directivas de empresas de Castilla-La Mancha, la consejera ha recordado que la región es un territorio marcado de manera predominante por pymes y proyectos emprendedores por cuenta propia,

Según informa el Gobierno regional, en un tejido conformado por 125.000 empresas y que cuenta además con 150.000 personas trabajadoras autónomas, "más de la mitad de las compañías no tienen empleados, y sólo el 0,5% cuenta con más de 50 personas trabajadoras en sus plantillas", por lo que, ha indicado, "es fundamental coger impulso, ganar en tamaño y en dimensión internacional en un contexto cada vez más competitivo y muy complejo además internacionalmente".

Para apoyar ese salto adelante en la dimensión empresarial, el Ejecutivo articula el 'Bono Crecimiento Pyme', un programa que plantea la cobertura de hasta el 80% de los proyectos de inversión para el crecimiento y el desarrollo de las pymes de Castilla-La Mancha.

"Lo hará incidiendo en cuatro ejes estratégicos que consideramos esenciales en ese camino: la estrategia de planificación y financiera, que hoy aborda esta jornada; la sostenibilidad y ese necesario proceso de transición verde; una internacionalización estratégica apoyándonos en planes avanzados que mejoren nuestra introducción en nuevos mercados; y la irrupción de la inteligencia artificial y la digitalización de nuestras pymes".