Borrell lamenta que UE haya esperado a tener 65.000 muertos en Palestina para tomar medidas: "Más vale tarde que nunca"

ALBACETE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha criticado este viernes durante la entrega de premios Pablo Iglesias y Virginia González en Albacete la tardanza de la UE para dar los primeros pasos contra el Gobierno israelí, con la cifra de 65.000 palestinos muertos desde que comenzó el conflicto.

"Hace ya más de un año y medio el Gobierno de España le dijo a la Comisión Europea que había que hacer algo. Había entonces 25.000 muertos y ahora hay 65.000. Estamos hablando de 40.000 muertos más, la mayoría niños y mujeres, y ahora por fin, por fin, la señora Von der Leyen parece que se ha decidido a hacer algo", ha comentado Borrell, en referencia a la resolución apoyada este jueves en el Parlamento Europeo para suspender el pacto comercial con Israel.

"Más vale tarde que nunca", ha valorado el exministro, afirmando que "se están dando pequeños pasos" de cara a condenar el genocidio palestino.

El también exministro socialista ha lamentado la incapacidad que tuvo durante su mandato europeo para tomar medidas al respecto. "Uno tiene la sensación de no haber conseguido que esa barbaridad pare", ha admitido, criticando al Gobierno israelí de Netanyahu por tildar de "antisemita" cualquier comentario al respecto.

"No cuestionamos que Israel deba existir como Estado, se cuestiona la política del Gobierno de Netanyahu. Uno podía criticar al Gobierno de Franco y por ello no era antiespañol", ha explicado Borrell, quien se ha sentido "orgulloso de tener un Gobierno que habla claro y dice que eso es un genocidio cuando otros no se atreven" y ha resaltado la postura del Ejecutivo socialista respecto al conflicto por ser "el país de Europa que más está haciendo por detener esto".

Borrell ha recibido uno de los galardones 'Pablo Iglesias' en la Feria de Albacete por su trayectoria política, un premio que ha recibido "con mucha ilusión" por venir por parte de sus compañeros socialistas y permitirle "recordar tiempos pasados y mejores".

MANTENER LA EDUCACIÓN EN POLÍTICA

Por su parte, Antonio Martínez, exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete y galardonado con otro de los premios Pablo Iglesias por su trayectoria, ha llamado a mantener "la educación" en la política frente a la "polarización amplificada por las redes sociales".

"Creo que hay barreras que no se deben cruzar nunca", ha declarado Martínez refiriéndose a ataques personales y no políticos. Manolo Ramírez, cuya asociación Fosa de Alcaraz también ha sido premiada tras 18 años de exhumaciones e investigación, ha defendido la memoria histórica como "más necesaria que nunca" sobre todo "para que los jóvenes entiendan lo que se les puede venir encima y que el fascismo no trae más que miseria, hambre y muerte".

El secretario general de UGT en Albacete, Francisco Javier González, ha recordado que la IV edición de los premios 'Virginia González Polo' consisten en un "reconocimiento al trabajo y el esfuerzo realizado por colectivos y personas para hacer esta sociedad un poco más justa".

Los premiados de este año han sido Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT Confederal, "por su lucha por los derechos como la ampliación del Salario Mínimo Interprofesional"; los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario, "por su lucha este año para lograr un convenio digno"; las Fuerzas del Estado, voluntarios, vecinos y Protección Civil que actuaron en Letur durante la dana "por el esfuerzo que pusieron y poder reflejarnos en ellos"; y el exsecretario general de la federación de FeSMC UGT en Albacete, Ramón Martínez, "por su trayectoria dentro del sindicato en el área de comunicaciones y transporte".