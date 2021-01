Boticaria García reclama más divulgación, pide no dudar de la vacuna y lamenta el "casito" que reciben los antivacunas

Pide al Gobierno "un nexo de unión" entre divulgadores y autoridades y sigue recaudando para fines solidarios con sus mascarillas tras superar los 150.000 euros

CUENCA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La divulgadora científica Marián García, conocida popularmente como Boticaria García, ha lamentado "el casito" que de un tiempo a esta parte se está haciendo desde distintos niveles a antivacunas y negacionistas de la COVID-19, al tiempo que ha alertado del peligro de poner en duda o abrir debate ante la campaña de vacunación que arrancó el pasado día 27 de diciembre.

En una entrevista con Europa Press, la también doctora en Farmacia se ha pronunciado sobre la corriente negacionista contra la pandemia y ha asegurado que el Gobierno de España podría haber hecho más pedagogía y más mensajes en los medios de comunicación sobre el coronavirus.

Medios de comunicación que, a juicio de Boticaria, "también han hecho mucho daño solo para conseguir visitas". En este sentido, ha dicho que ella ha llegado a poner el telediario y ha podido ver noticias como que una pasta de dientes que cura el virus o sobre las secuelas de una paciente vacunada.

"Eso es ciencia, y que haya una incidencia pasa en todos los estudios, pero si tú pones un titular y lo sacas de contexto, el espectador llegará a pensar que no se fía de la vacuna, y ahí ciertos medios de comunicación tienen su parte de responsabilidad", ha aseverado.

En este sentido, la divulgadora ha lamentado "que se haya hecho mucho casito a un Miguel Bosé que ha hecho mucho ruido, o a los antivacunas o a las manifestaciones de cuatro gatos"; añadiendo que "generar el debate de si vacuna sí o vacuna no es peligrosísimo, porque en España hay una tasa de vacunación altísima y se están generando muchas reticencias".

Por esto, García ha pedido responsabilidad a medios e instituciones. "Si hay problemas de financiación de los medios, se podrá solucionar de otra manera, pero no haciendo titulares torticeros para generar el click".

"Las fuentes oficiales van despacio, con pies de plomo, y por eso sale tarde la información, pero al final si no hay responsabilidad por parte de los medios para dar una buena información, al final no sirve de nada, porque lo consume el ciudadano es lo que hay en las redes sociales y en los medios tradicionales", ha asegurado.

AMENAZAS POR SU TRABAJO

Boticaria García ha hablado su papel de divulgación científica durante la pandemia del coronavirus, empezando a publicar información sobre la COVID-19 a raíz de que la OMS declarara la emergencia.

Empezó en su Instagram, primero con gente que conocía y luego con profesionales que estaban en la primera línea de batalla, "todo era mediante directos explicando dudas como qué era una PCR o cuanta lejía había que echar al agua para limpiar".

A raíz de ahí, escribió junto a la zamorana Arantxa Castaño un libro digital gratuito con toda la información que habían ido recopilando. "Nos tiramos un poco a la piscina desde el primer día, y hemos tenido en torno a un millón de descargas del libro", se ha congratulado.

Al mismo tiempo, Boticaria García ha desvelado que, durante la pandemia, "aunque había desinformación", ha tenido "más confrontación con la gente que vende aparatos que no sirven para nada". "He tenido amenazas de demanda e incluso llamadas de teléfono afeándome cosas publicadas".

En este sentido ha recordado cómo en la desescalada proliferaron "multitud de artilugios que decían que mataban el bicho como máquinas de ozono o lámparas ultravioleta, que por cierto ha sido el regalo estrella del Black Friday".

Desde el principio se posicionó mucho ante estos aparatos "que no valen para nada". A Boticaria le llegaron a llamar franquicias de comida diciéndole que querían comprar máquinas de ozono, y ella respondía con información: "que no servían para nada y que incluso estaban contraindicados por las autoridades sanitarias".

Estos consejos provocaron incluso que una gran empresa cancelara una importante operación alegando las explicaciones de Marián. "Explicaron que no compraban porque una boticaria decía que no servía de mucho. Y ahí es cuando alguna empresa me ha llegado a decir alguna cosita".

Aunque de primeras optó por desmontar bulos, en seguida tomó la opción de cambiar su mensaje para "construir en positivo".

"Al final hay muchos intereses creados en vender productos, hay mucha gente que está reinventando la rueda", añade, reparando que en todo caso quiso combatir extremos como que algunos pequeños negocios tuvieran la intención de gastarse 3.000 euros en aparatos "contraindicados".

PETICIONES EXPRESAS AL GOBIERNO

Preguntada sobre la pandemia y la falta de información sobre todo en las primeras semanas, la divulgadora científica ha lamentado la falta de datos por parte de autoridades sanitarias, a lo que ha sumado que durante el confinamiento "ha habido errores, algunos justificables, otros que se podrían arreglar pero que no se han arreglado".

"Se han considerado un error los cambios en las pautas sobre el uso de la mascarilla. Ahora es fácil criticar, pero a finales de enero o febrero no teníamos el conocimiento que tenemos ahora porque aún no se sabía el alcance", ha asegurado boticaria.

En este sentido, Boticaria ha pedido ser "más comprensivos con la ciencia, porque las cosas van despacio y no se pueden dar recomendaciones apresuradas para luego volver para atrás".

"Es mejor haber tardado una semana más en decir que había que llevar mascarilla a decir que sí y luego que no". Estas decisiones no las justifica, "pero sí que es verdad que la ciencia lleva su curso y va despacio".

Al mismo tiempo, ha afeado al Gobierno "la falta de coordinación entre Gobierno y divulgadores y que no se haya hecho más pedagogía". Esta es una situación que ha pedido personalmente tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al ministro de Consumo, Alberto Garzón.

"Deberíamos tener en cada corte publicitario de televisión anuncios que expliquen cómo poner la mascarilla, cómo se quita una mascarilla, cómo usar un gel hidroalcohólico, cómo hay que ventilar, porque estamos en la segunda ola y realmente no sabemos ventilar porque nadie nos lo ha enseñado".

Por eso, ha pedido que haya algún tipo de organización, "un nexo entre la información oficial del Ministerio de Sanidad y los divulgadores", al mismo tiempo de que "se haga una pedagogía destinada a las franjas de edad de los espectadores que están viendo la televisión en ese momento".

PROYECTO DE MASCARILLAS BENÉFICAS Y DONACIONES

Por último, Boticaria García ha hablado sobre su proyecto benéfico de mascarillas. Todo comenzó cuando le dijo a la alcaldesa de su pueblo, Belmonte, que iba a poner su famoso castillo "en boca de todo el mundo" estampando un cubrebocas.

"Al final ha sido literal, porque hasta la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se la ha puesto". "Lo bonito es que al final esa mascarilla la llevan niños necesitados que están en Guatemala o la India", ha asegurado, recordando cómo aprovechó su tirón mediático "para lanzar un producto, promocionarlo, y recaudar así fondos para la donación a proyectos benéficos".

A día de hoy, con las mascarillas de Belmonte y Zamora se han recaudado en torno a 150.000 euros, y se están donando recursos a familias necesitadas y desfavorecidas, "cosa que es muy bonita", ha aseverado.

Al mismo tiempo, con esa recaudación ha podido ayudar a proyectos de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha o del hospital Puerta del Hierro de Madrid.

"Ojalá las mascarillas dejemos de venderlas mañana, porque sería la noticia de que ya se ha acabado la pandemia, pero, de todas formas, cuando esto pase, seguiremos buscando formas para recaudar fondos para organizaciones benéficas", ha asegurado.