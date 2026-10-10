La BRIF de La Iglesuela, premio 'Serrano de Honor 2026' por su labor en el incendio de Almorox-Burgohondo

La consejera de Desasrollo Sosteninle, Mercedes Gómez, participa en el encuentro Anual de la Sociedad de Amigos de la Sierra de San Vicente, que se ha celebrado en Castillo de Bayuela. - JCCM

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Encuentro Anual de la Sociedad de Amigos de la Sierra de San Vicente ha reconocido como 'Serrano de Honor 2026' a la Base de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela, entre otros motivos, por su labor durante el incendio de Nivel 3 que afectó a las provincias de Toledo, Ávila y Madrid.

Según informa el Gobierno regional, a esta cita ha acudido la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha agradecido "el gran trabajo" que está desempeñando el Plan Infocam durante la campaña de incendios de este año, donde están atendiendo las emergencias en la Comunidad Autónoma en primer lugar, y, además, están colaborando con las comunidades que lo han necesitado al sufrir incendios "muy importantes este verano".

Al respecto, Gómez ha destacado que ese incendio, el de Almorox-Burgohondo, que se inició el 22 de julio y que afectó a la Sierra de San Vicente "fue el primero de la historia en España en alcanzar el Nivel 3, obligando a una coordinación entre las diferentes administraciones del Estado y de las comunidades autónomas que no se había dado hasta la fecha".

En ese contexto ha recordado que la coordinación "funcionó", y el comportamiento de los profesionales del Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha y de las Brigada de Refuerzo de la base de la Iglesuela, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hoy homenajeadas, "fue ejemplar, al igual que el de los vecinos y vecinas del municipio de Castillo de Bayuela,algunos hoy aquí presentes, que tuvieron que ser evacuados por afección de humo el 25 de julio, junto a otras 10 localidades, y supieron estar a la altura de las circunstancias colaborando en todo momento con las autoridades en una situación muy compleja".

La consejera ha continuado haciendo extensible el "merecido" reconocimiento a la BRIF de La Iglesuela "a todos y cada uno de los hombres y mujeres dedicados a la lucha contra los incendios forestales que han demostrado una gran valía después de un verano de gran complejidad".

Al hilo de esta afirmación la titular de Desarrollo Sostenible ha informado que en lo que llevamos de año se han registrado 1.339 incendios forestales en Castilla-La Mancha, "quedándose el 83,50% (1.118) en conatos, es decir, afectando a menos de una hectárea, siendo la superficie afectada de 41.733,85 ha de masa forestal y 5.720,77 de masa no forestal".

NACE LA VERSIÓN DIGITAL DEL DIARIO DE LA COMARCA 'AGUASAL HOY'

Mercedes Gómez ha terminado deseando a la nueva versión digital del diario de la comarca 'Aguasal hoy' que hasta ahora sólo se imprimía en papel y que se ha presentado oficialmente durante la mañana de este sábado en el evento, "una larga vida, puesto que su labor es fundamental para informar sobre todo lo que acontece en los veintidós municipios de la comarca".

Un deseo que ha hecho extensible a quién impulsa este diario, la 'Sociedad de Amigos de la Sierra de San Vicente', "una asociación cultural indispensable que trabaja por la recuperación de la historia, el patrimonio y la unión de sus municipios".