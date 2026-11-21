La Diputación de Cuenca destina 8.000 euros a la instalación de Un parque de envejecimiento activo en Buciegas - DIPUTACIÓN CUENCA

CUENCA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca, a través del Plan de Instalaciones Deportivas, ha destinado 8.000 euros a la instalación de un parque de envejecimiento activo en Buciegas, una actuación que ha sido recepcionada por el diputado de Asistencia Técnica a Entidades Locales, José Luis Gómez, acompañado por miembros del equipo de Gobierno municipal.

El nuevo equipamiento cuenta con distintos elementos destinados a la realización de ejercicios físicos al aire libre, ofreciendo a los vecinos de Buciegas un recurso para mantener la actividad física y favorecer un envejecimiento activo, ha informado la Diputación en nota de prensa.

José Luis Gómez ha destacado que este tipo de actuaciones permiten mejorar y ampliar los espacios deportivos de los municipios, incorporando equipamientos que pueden ser utilizados por personas de distintas edades y que contribuyen a promover la actividad física en el entorno cotidiano.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Buciegas se ha señalado que esta actuación permite ofrecer un nuevo recurso de ocio y vida saludable a los habitantes de la localidad, incorporando un espacio al aire libre destinado a la práctica de ejercicio.

El Plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación de Cuenca contempla una inversión total superior a los 7 millones y llegará a 255 núcleos de población de la provincia.