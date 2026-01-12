Buro aclara que Génova agendará el congreso de PP Cuenca y que su interinidad podría alargarse más allá de los 6 meses

Archivo - El vicesecretario de Política Social y diputado autonómico del PP, José Antonio Martín-Buro. - PP - Archivo

CUENCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Cuenca, José Martín-Buro, que lidera el partido en la provincia tras la abrupta salida de Benjamín Prieto el pasado mes de noviembre, asegura que su equipo no tiene poder de decisión al respecto de la convocatoria de un congreso extraordinario que determine el liderazgo de la formación.

De esta forma, acepta en este punto que el plazo de seis meses que Génova dio tras el traspaso de poderes es "un recordatorio de los estatutos del partido", si bien a partir de ahí se podría decidir si "por causas excepcionales, se tiene que producir una prórroga" de su mandato, hoy por hoy, interino.

En una entrevista con Europa Press, y preguntado por ese plazo de seis meses que a mediados de noviembre la cúpula nacional del partido dio a los afiliados de Cuenca para la celebración de un congreso extraordinario, se ha limitado a apuntar que el PP "lo que hizo fue un recordatorio de los estatutos del partido", que indican que esta comisión transitoria "tiene un periodo de vigencia de seis meses".

"Y a partir de ahí se decide si por causas excepcionales se tiene que producir una prórroga de ese tiempo", afirma en la entrevista, incidiendo en que en todo caso, no es su "cometido" decidir esa convocatoria.

Y es que, insiste, su equipo, recién nombrado, trabaja "priorizando Cuenca", hablando con alcaldes y portavoces municipales, con especial incidencia en la capital conquense, donde es "increíble que casi un centenar de personas" se incorporen a la nueva Junta Local para "dedicarse a resolver la situación" en la ciudad.

Por lo tanto, abunda en que esa convocatoria de un Congreso Extraordinario no depende de él. "No está en nuestras manos, está en las manos de Génova. Nosotros no nos miramos el ombligo, vamos a mirar hacia afuera, a la realidad de la capital y de los 238 pueblos de Cuenca, es nuestro cometido".

Defiende de este modo que su cometido, así como las instrucciones de Génova, pasan por trabajar pensando en Cuenca, y dentro de unos meses, "llegar a un proceso congresual tranquilo, sereno, en el que la candidatura que opte a la presidencia provincial sea la que sume todas las voluntades de los afiliados conquenses".

No desvela, en todo caso, si postulará a dirigir el partido de forma definitiva. "Esta junta gestora es leal al partido y nuestro trabajo va a estar centrado en las necesidades de los conquenses".

Sobre la composición de la nueva Ejecutiva que le acompañará en este trabajo, quiere terminar de dibujarla para presentarla en Horcajo de Santiago en los próximos días.