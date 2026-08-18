Buscan al conductor que se ha dado a la fuga tras atropellar a un conocido empresario de Malagón

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil buscan a un conductor que se ha dado a la fuga este martes tras atropellar a un hombre en Malagón. El hombre, un conocido empresario del municipio, se encuentra en estado grave en la UCI del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y de la Guardia Civil a Europa Press, el atropello se ha producido alrededor de las 8.20 horas.

Estas mismas fuentes han apuntado que a esta hora continúa abierta la búsqueda del conductor del vehículo, que abandonó el lugar después de producirse el atropello, mientras que fuentes municipales han indicado que el conductor está identificado, aunque aún no han conseguido detenerlo.

Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han informado que la víctima permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Universitario de Ciudad Real en estado grave.