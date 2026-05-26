Buscan a un joven de 23 años en el pantano de Almansa desaparecido tras pedir ayuda en el agua

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ALBACETE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos están buscan este martes a un joven de 23 años desaparecido en el pantano de Almansa tras pedir auxilio y no ser localizado en el agua.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 19.26 horas en las cercanías del puente flotante del pantano, cuando este varón ha comenzado a pedir auxilio en el agua, aunque aún no ha sido localizado.

Hasta el lugar se han desplazado, además de los bomberos de Almansa, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como una UVI. También se ha desplazado un equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja para atender a los familiares del afectado, que se encontraban en el lugar en el momento de los hechos.