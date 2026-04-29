Buscan a una mujer con domicilio en Gerona por estafar 40.000 euros a un vecino de Toledo

La Guardia Civil esclarece un delito de estafa por falsas inversiones - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil inicio, a mediados del pasado mes de diciembre, la investigación tras una denuncia presentada a través en la Sede Electrónica de la Guardia Civil por una víctima residente en la provincia de Toledo, a la que habrían estafado cerca de 40.000 euros.

La investigación ha permitido identificar, en calidad de presunta autora, a una mujer de nacionalidad francesa, con domicilio en la provincia de Gerona, encontrándose ésta actualmente en paradero desconocido.

Según informa el instituto armado, el denunciante relató que, a través de distintas redes sociales, había detectado anuncios de supuestas inversiones con altas rentabilidades. Tras acceder a uno de los enlaces contenidos en dichos anuncios, la víctima fue redirigida a un grupo de mensajería instantánea de WhatsApp, administrado por un individuo que se presentaba como un profesor experto en inversiones, con una amplia trayectoria y años de experiencia en el sector.

Una vez los ciberdelincuentes analizaron el perfil de la víctima, comenzaron a recomendarle determinadas inversiones que, presuntamente, se adecuaban a sus intereses y perfil económico, poniendo además a su disposición a un falso asistente encargado de resolver cualquier duda.

A través de una serie de conversaciones progresivas, los autores consiguieron generar un clima de confianza que culminó con la invitación a formar parte de un supuesto grupo selecto de inversores.

La gestión de dichas inversiones se realizaba mediante una aplicación instalada en los dispositivos móviles de la víctima, circunstancia que incrementó la apariencia de legitimidad de la operativa, especialmente para usuarios sin experiencia en este tipo de productos financieros, reforzando así la credibilidad del entramado fraudulento.

Finalmente, y una vez afianzada plenamente la confianza de la víctima, esta realizó un total de nueve transferencias bancarias por un importe cercano a los 40.000 euros, todo ello bajo la promesa de obtener, en un corto periodo de tiempo, unos beneficios aproximados del 15%.

El Equipo @ de la Cibercomandancia de la Guardia Civil, al tener conocimiento de los hechos, inició de forma inmediata las correspondientes diligencias de investigación, procediendo al análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores, así como al rastreo de la trazabilidad del dinero transferido.

Estas actuaciones permitieron la plena identificación, en calidad de presunta autora, de una mujer de nacionalidad francesa, con domicilio en la provincia de Gerona, encontrándose ésta actualmente en paradero desconocido.

Como resultado de la investigación llevada a cabo, se ha procedido al esclarecimiento del hecho delictivo, remitiéndose las diligencias a la Autoridad Judicial de Quintanar de la Orden (Toledo). Asimismo, se han solicitado diversas Órdenes Europeas de Investigación dirigidas a Rumanía, Luxemburgo, Italia y Dinamarca, así como una Comisión Rogatoria a Irlanda, con el fin de continuar con el rastreo de las cantidades defraudadas y lograr, en su caso, el total esclarecimiento de los hechos.