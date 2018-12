Caballero avanza que la Diputación de Ciudad Real cerrará el ejercicio con unos 85 millones de euros en el banco

Publicado 19/12/2018 20:17:47 CET

CIUDAD REAL, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha avanzado que la institución provincial seguirá siendo una de las más saneadas del país ya que cerrará el año con 85 millones de euros en el banco, 35 más de los que había cuando se inició la legislatura y tras cuatro presupuestos consecutivos con deuda cero.

Caballero, que ha mantenido un encuentro navideño con los medios de comunicación de la provincia, ha destacado que esta es la cifra que quedará después de que este mismo miércoles se transfirieran 20 millones de euros a ayuntamientos de la provincia correspondientes a la recaudación de tributos y 5 millones de euros de nóminas y facturas.

La bonanza económica de la Diputación, ha dicho Caballero, se debe a la herencia recibida y a la buena gestión desarrollada en tres años y medio en los ha trabajado "con respeto a ciudadanía de la provincia, que es lo más importante que tenemos y a quienes nos debemos, ofreciéndoles una administración que mejore su vida y que lo haga con cercanía y limpieza", preocupándose de los problemas que más les interesan.

DESPOBLACIÓN

Y entre esos problemas se encuentra el de la despoblación, para el que la institución provincial está trabajando, a través de dos catedráticos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con "millones de datos" a fin de conocer "perfectamente" el problema y definir la situación real "no sólo su parte cuantitativa sino, sobre todo, la cualitativa".

Además, y tras una reunión mantenida este mismo miércoles con el grupo de expertos que va a diseñar el plan para luchar contra esa situación, ha defendido que quienes habitan en los pueblos tengan la seguridad de que tienen todo lo necesario para vivir, lo que incluye sanidad, educación y cultura.

"Eso precisa de financiación porque para los 500.000 habitantes de Ciudad Real hacen falta siete hospitales mientras que para 500.000 en Madrid en zona de Móstoles solo es necesario un hospital. Por ello, la UE tiene el gran reto por delante, porque es algo que no ocurre solo en la provincia o en España sino en todos sus países por los cambios demográficos, de financiar servicios como en su día lo hizo con la agricultura".

FENAVIN

En otro orden de cosas, y a preguntas de los periodistas, José Manuel Caballero ha ratificado que la ampliación completa del Pabellón ferial no estará lista para la próxima edición de la Feria Nacional del Vino, FENAVIN 2019, por lo que ha avanzado que se aplazará el inicio de la segunda fase de las obras en junio.

"Es evidente que no va a estar el pabellón aunque se están cumpliendo los plazos de la primera fase, ya que se hizo en dos con ahorros propios para garantizar que no se tocan otras partidas presupuestarias, y la primera --por importe de 4,5 millones de euros-- va en plazo. No obstante, tenemos un plan preparado y volverá a haber 32.000 metros cuadrados de superficie expositiva", ha concluido.