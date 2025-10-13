Caballero expondrá en Bruselas casos de éxito de C-LM en materias como vivienda, transporte a demanda o digitalización

BRUSELAS/TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha desembarcado en Bruselas para encabezar la delegación regional que representará a la Comunidad Autónoma en una nueva edición de la Semana de las Regiones, donde planteará en sede parlamentaria los avances experimentados en vivienda y transporte. Una cita en la que también estará presente el consejero de Fomento de la región, Nacho Hernando.

En declaraciones a Europa Press a su llegada a la Cámara continental, Caballero ha precisado que pondrá encima de la mesa durante toda la semana "el papel de las buenas experiencias" en ambas materias de la gestión del Gobierno autonómico, "especialmente en zonas rurales".

Explicará, de este modo, "cómo Castilla-La Mancha es un ejemplo" en estos dos capítulos, con la intención de trasladar ante las regiones europeas el conocimiento adquirido "para que pueda ser aplicado" en otras zonas del continente.

Más allá de las políticas en materia de vivienda y transporte, José Manuel Caballero elevará en la sesión del pleno del Comité de las Regiones otras acciones comandadas por el Gobierno autonómico en materia de digitalización, que Castilla-La Mancha ya se está desplegando "para mejorar el bienestar de los ciudadanos" gracias, entre otros recursos, a la puesta en marcha de la Agencia de Transformación Digital.

Ha recordado en este punto que hay proyectos iniciados en todas las provincias castellanomanchegas de cara a "utilizar la tecnología para la atención sanitaria, para la lucha contra el despoblamiento y para mejorar la oferta en relación con el turismo".

"Una serie de experiencias que nos permiten avanzar en digitalización, pero una digitalización humana que tenga en cuenta la realidad del territorio y que contribuya a que la gente pueda ejercer y disfrutar mejor sus derechos", ha indicado.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de cómo se están superando las barreras tecnológicas en zonas rurales en materia de cobertura de Internet de alta velocidad, "con la garantía de que más del 90% de la población de Castilla-La Mancha vive en territorios que pueden acceder" a esta tecnología.