Grupo Virgen de las Viñas llevará Bruselas el folclore tomellosero y llenará de color las calles de la capital europea

BRUSELAS/CIUDAD REAL 13 Oct. (EUROPA PRES) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avanzado que la Delegación regional que participará esta semana en la Semana de las Regiones en el Parlamento europeo se completará con una representación del grupo Virgen de las Viñas de Tomelloso, que llevará a la capital continental una muestra del folclore castellanomanchego.

En declaraciones a Europa Press antes de participar en la apertura del pleno del Comité de las Regiones, ha señalado que habrá tiempo en la semana "para dar a conocer las distintas regiones de Europa", y en este caso Castilla-La Mancha "viene por primera vez con un grupo folclórico".

Una agrupación que "va participar en los distintos escenarios que se montan a lo largo y ancho de Bruselas para dar a conocer una realidad que tiene que ver con nuestros orígenes y con nuestra identidad".