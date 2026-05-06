Caballero lleva a Bruselas la lucha de CLM contra la despoblación y exhibe el saldo migratorio positivo en zonas rurales

José Manuel Caballero asiste en Bruselas a un foro sobre despoblación - EUROPA PRESS

Casi 5.000 habitantes más en zonas despobladas y 98.000 declarantes con ahorros fiscales, entre los datos esgrimidos

BRUSELAS/TOLEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha expuesto en Bruselas el éxito de sus políticas de reto demográfico con las que sus zonas en extrema despoblación ya crecen al ritmo de las urbanas. Así lo ha trasladado tras su participación en el Foro de Alto Nivel de Presentación de la Estrategia 'El derecho a permanecer' organizado por la Comisión Europea.

Caballero ha remarcado que Castilla-La Mancha es pionera a nivel europeo en la implementación de medidas en la lucha contra la despoblación y que esta es una piedra angular del gobierno del presidente García-Page, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Se cumplen cinco años desde que aprobamos la primera ley de todo el país en esta materia", ha recordado. "Se asienta sobre la premisa de la igualdad vivas donde vivas", ha señalado. "Por ejemplo, en materia sanitaria se garantiza la atención a emergencias en 30 minutos y en materia de bienestar social se apuesta por facilitar recursos en un radio de 40 kilómetros", ha explicado.

Desde la aplicación la Ley de medidas contra la Despoblación, Castilla-La Mancha ha sumado 4.732 habitantes en el conjunto de las zonas despobladas, de esos, 3.611 lo son en las zonas de extrema despoblación. "Eso significa un crecimiento del 1,8 por ciento, similar al crecimiento que han tenido las zonas urbanas en los últimos años, por lo que estamos hablando de que ya están creciendo al mismo ritmo que las zonas urbanas de la región".

Además, José Manuel Caballero ha puesto el acento en el saldo migratorio positivo de la región. "Uno de cada cinco nuevos habitantes que llegan a la Comunidad Autónoma se van a vivir a municipios afectados por la despoblación", ha valorado. "Es un éxito del Gobierno del presidente García-Page porque hemos logrado revertir la tendencia de pérdida demográfica en los pequeños municipios de la región y empezamos a recuperar población".

CON DERECHOS Y FISCALIDAD DIFERENCIADA

El vicepresidente segundo ha explicado la receta aplicada por el Gobierno de Castilla-La Mancha para lograr revertir la tendencia de la despoblación. "En primer lugar, hay que apostar, como estamos haciendo en Castilla-La Mancha, por garantizar el acceso a los servicios públicos".

Una de las medidas que más atención suscita a nivel europeo es el Transporte Sensible a la Demanda, según ha dicho, un sistema que da servicio a 337 núcleos de población y más de 54.600 habitantes y que desde su puesta en marcha ya contabiliza 160.000 viajeros. Caballero también ha puesto en valor la atención a las personas mayores en el medio rural con 133 viviendas de mayores en zonas despobladas, cuatro mini residencias y una potente red de teleasistencia.

Desde la entrada en vigor de la Ley, ha destacado, en materia sanitaria se han abierto nuevos centros de atención primaria, centros de salud, consultorios locales y nuevos botiquines. En materia educativa, según su relato, en la región se ha apostado por la escuela rural y la apertura de nuevas aulas de Centros Rurales Agrupados (CRAs).

Además, se han puesto en marcha aulas digitales flexibles en zonas despobladas "y se ha desarrollado el impulso a la Escolarización 0-3 años empezando por los municipios más pequeños".

"También impulsamos la formación de jóvenes en el medio rural, con la convocatoria de ayudas para los jóvenes de zonas despobladas que cursen enseñanzas universitarias y de formación profesional. A lo que se suma un programa de captación del talento, la iniciativa RETO D para favorecer la actividad empresarial y ayudas a la actividad emprendedora. Además, se ha apostado por el despliegue de la conectividad digital extendiendo la fibra y la cobertura 5G", ha añadido.

Caballero ha explicado que también se aplican políticas de vivienda como "el programa pionero de rehabilitación de inmuebles de titularidad municipal para alquiler a precio asequible". Ha valorado que "lideramos la gestión del programa de rehabilitación de vivienda en municipios menores de 5.000 habitantes". Además, hay ayudas para la rehabilitación de inmuebles para aumentar la oferta y se ha creado una oficina virtual que conecta oferta y demanda de las zonas.

Además, tal y como ha puesto en valor el vicepresidente segundo, "incluimos una medida pionera como es la fiscalidad diferenciada con beneficios fiscales por residencia efectiva y deducciones por compra de vivienda habitual y por traslado de residencia habitual desde una zona no despoblada a una zona despoblada". En la última declaración de IRPF, han sido más de 98.000 los declarantes que se han beneficiado de alguna de las deducciones, lo que supone un 60 por ciento de beneficiarios más que en la primera campaña de la renta con la entrada en vigor de la Ley.