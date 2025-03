Caballero rechaza que Fenavin exponga más allá del vino y advierte a Valverde: "Asumirá lo que se derive de su decisión"

Muestra su preocupación por la "pérdida de músculo" que supone la gestión del PP en la Diputación de Ciudad Real

TOLEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha advertido al presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, de las consecuencias que tendrá que asumir si finalmente quiere consumar la idea de que la Feria Nacional del Vino (Fenavin) se abra a la posibilidad de exponer productos que no sean vino y abrir la puerta a otros productos.

"Ahora son ellos los que tienen la responsabilidad y tendrán que asumir en este sentido lo que se derive de sus decisiones", ha manifestado Caballero, anterior presidente de la Institución provincial ciudadrealeña, en una entrevista con Europa Press.

Esta novedad no la entiende Caballero, quien ha afirmado que desde el equipo de Valverde aún "no la han explicado claramente". "Cuando algo funciona y es exitoso es mejor no tocarlo, y hablando de vino, los experimentos con gaseosa, no con vino", ha aseverado.

Cuando en el anterior mandato se trasladó un "éxito colectivo" al "generar una infraestructura ferial de pabellones de primer nivel", ahora "vuelven las carpas", en alusión a la propuesta de Valverde, que ha criticado su idea de "incluir productos que son importantes y que hay que promocionar", pero que no son vino.

"Esto me tiene confundido, no entiendo muy bien a qué obedece, más allá de intentar poder diferenciarse de lo que se venía haciendo hasta ahora. Está bien que uno pretenda poner su marca y su estilo, pero tiene que ser para sumar, para aportar y para mejorar", ha expresado.

En la misma línea, cree que "hay una pérdida de músculo y de capacidad de gestión y de intervención" en la Diputación de Ciudad Real con Valverde al frente de la Institución.

Aunque mantiene la prudencia y muestra "respeto" a Valverde, nota en el día a día que el PP está realizando un lifting a los proyectos que ya comenzaron los socialistas en la Diputación, cuando al frene estaba el propio José Manuel Caballero. "Ahora se dedican a mantener una parte importante de los proyectos que nosotros dejamos, pero a intentar cambiar la forma de gestión, el aspecto, a adelgazarlos".

Por esta razón, ha trasladado "cierta preocupación" por la acción del nuevo equipo de Gobierno en la Diputación, pues considera que tiene "un impacto para la provincia negativo por insuficiente", ha aseverado.