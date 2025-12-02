Caballero ve "imposible" que se vaya a agotar la legislatura: "No vamos a pasar el otoño sin que haya elecciones"

II Foro de la Asociación Club Conecta 'Castilla-La Mancha, una mirada de futuro' - JUAN LAZARO

Almagro, Almadén, Sigüenza y Toledo demandan financiación, política útil o turismo de calidad para preservar patrimonio

MADRID/TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha afirmado este lunes que es "imposible" la pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acabar la legislatura, algo que ha visto "harto difícil y complejo". "No vamos a pasar el otoño próximo sin que haya convocatoria de elecciones", ha vaticinado.

Así se ha pronunciado Caballero en su intervención en el II Foro de la Asociación Club Conecta 'Castilla-La Mancha, una mirada de futuro' donde ha apuntado, no obstante, que es una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno. "No me puedo poner ni en su pellejo ni en sus zapatos".

Como secretario provincial del PSOE en Ciudad Real, Caballero también se ha referido al momento por el que está pasando su partido, para reconocer que "es un mal momento" para los socialistas y afirmar que le "duele" tanto este hecho como los "presuntos corruptos" de su partido.

Me "duele", ha dicho, "como ciudadano y como responsable público institucional y miembro de un gobierno que sabe la importancia que supone no perder la confianza de la ciudadanía en las instituciones como consecuencia de la corrupción; además de como dirigente y militante socialista al ver mi partido muy deteriorado en su imagen como consecuencia de unos presuntos corruptos que tuvieron una confianza que no merecían", ha sostenido en declaraciones a los medios tras su intervención.

Pese a ello, y en referencia a la manifestación convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo en Madrid, Caballero ha reprochado a los 'populares' que quieran obtener una ventaja política. "A mí no me gusta el tú más porque a mí me duelen los corruptos del PSOE y quien más reprocha la corrupción del PSOE sin duda somos los que nos sentimos socialistas"

"En el PP no están precisamente como para dar ejemplos, sino todo lo contrario. De manera que harían bien el PSOE y el PP en asumir que tienen que tomarse muy en serio todo lo que significa la lucha contra la corrupción y lograr establecer un clima que permita recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", ha argumentado.

En este sentido, ha lamentado que quienes se están beneficiando de esta situación son los extremismos, por lo que ha afirmado que se está produciendo "un deterioro" de la democracia, "que ojalá y no tengamos que arrepentirnos algún día", ha añadido.

Por último, y preguntado si se ve como sucesor de Emiliano García-Page al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Caballero ha respondido que no, para afirmar que el jefe del Ejecutivo autonómico está ahora mismo "en su mejor momento político y personal".

"Yo, que tengo la oportunidad de viajar con él dentro y fuera de la región, veo cómo se le acerca la gente que le conoce y cómo le valoran y animan", ha apuntado, para mostrarse convencido de que "vamos a ir a las próximas elecciones liderando él y vamos a obtener un magnífico resultado".

MESA DEL PATRIMONIO

De su lado, el alcalde de Almagro, Francisco Ureña; la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado; la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino; y el concejal de Turismo de Toledo, José Manuel Velasco, han participado en la mesa redonda 'Ciudades patrimonio de Castilla-La Mancha como motor turístico y económico'.

El alcalde de Almagro ha puesto el foco en que la financiación local tiene que servir para preservar la riqueza patrimonial que tienen algunos municipios como Almagro, ya que gran parte de sus edificios son del propio Ayuntamiento "y con los presupuestos que tiene el Ayuntamiento es muy difícil poder abordar esa situación".

Del mismo modo, se ha referido a una problemática que "tiene algún día que abordarse" como es la tasa turística. "Eso lo tiene que legislar el propio Parlamento regional, de tal manera que nos dé la posibilidad a los municipios que podamos ponerla o no ponerla", ha agregado.

Para la alcaldesa de Almadén las reivindicaciones del municipio se resumen en llevar a cabo una "política útil al pie del terreno" llevada a la gestión municipal, por lo que ha puesto como ejemplo el de la España vaciada. "Se nos llena la boca de hablar de la España vaciada y que hemos hecho cosas, pero si esas cosas no se traducen en un efecto real y en un resultado real, no tiene mucho sentido".

"Yo siempre digo que los ayuntamientos somos los representantes de nuestros vecinos, que hay que escuchar a los vecinos y tenemos que decir lo que es útil para cada uno de nuestros pueblos", ha manifestado, para agregar que Almadén tiene "muchísimas necesidades" para que desde el Ayuntamiento se puedan atender todos los recursos patrimoniales y turísticos que atesora y que puedan ser útiles al ciudadano.

La alcaldesa de Sigüenza, respecto a las peticiones que hace para preservar el patrimonio de Sigüenza, ha indicado que "es fundamental" la normativa, lamentado que los ayuntamientos pequeños se tengan que enfrentar a gestiones administrativas "muy similares" a un consistorio de cualquier capital provincial.

También se ha referido la alcaldesa de Sigüenza a la tasa turística para afirmar que es "totalmente partidaria" de que los pequeños municipios puedan tener esa opción y que cada uno vaya implementándola según las necesidades de su municipio; para a nivel general "para todos", reivindicar el Estatuto del Pequeño Municipio y vivienda.

Por último, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Toledo ha basado sus peticiones en una promoción del turismo de calidad así como en la financiación para rehabilitación de patrimonio o para políticas de turismo, que ha defendido como "algo bueno".

"Cuando se habla de que vas a poner una tasa o vas a empezar a cobrar algo por visitar algún sitio, parece que al principio a la sociedad le da reparo pero las cosas sin financiación no pueden funcionar y lo que es de todos, que es el patrimonio, necesita financiarse para rehabilitarse o las actividades turísticas necesitan tener un valor para poder reinvertir luego en vivienda o en mejoras para nuestra ciudad", ha argumentado.

HERNANDO CLAUSURA EL ACTO

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha clausurado el foro para plantear una moratoria a cinco años para que las compañías eléctricas privadas puedan invertir en la mejora de la red, "ya que a día de hoy lo tienen prohibido", sin esperar a que Red Eléctrica Española tenga que llevar a cabo esas mejoras.

Se trata, ha dicho, de invertir en la mejora a través de inversiones "muy importantes" que tienen "absolutamente identificadas", por lo que ha pedido dar "margen" a que las empresas eléctricas privadas puedan aportar mejoras a la red y que no tenga que ser Red Eléctrica, desde lo público, quien lo financie.

En este sentido, Hernando ha hecho referencia al límite de la red de transporte de energía en el país, que ha dicho que está en una "situación crítica" por lo que ha lamentado, de cara a la instauración de empresas en la región, que haya que decirles que no pueden conectarse a la red.