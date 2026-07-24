Cae una organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína en Albacete - POLICÍA NACIONAL

ALBACETE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Valencia hasta la ciudad de Albacete.

Los agentes detectaron en Albacete a dos individuos, padre e hijo, procedentes de la localidad de Catarroja (Valencia) que una o dos veces por semana viajaban a la ciudad para contactar con dos personas que estaban siendo investigadas por tráfico de drogas.

Los primeros indicios señalaban a que estas dos personas podían ser los proveedores de los traficantes investigados que, una vez que obtenían la mercancía procedente de Valencia, se encargaban de su fraccionamiento y distribución, tanto a otros traficantes como a los consumidores finales.

Durante la investigación, se detectó que los principales sospechosos se disponían a realizar un viaje a Albacete, donde se citaron con un tercer implicado. En el momento en que se disponían a entregar a esta persona tres paquetes que habían extraído del maletero del vehículo, fueron detenidos, pudiendo comprobar que los paquetes, con un peso de dos kilos y 200 gramos, contenían cocaína.

Durante la posterior inspección del vehículo, los agentes localizaron un doble fondo tipo "caleta" bajo la rueda de repuesto del maletero, el cual disponía de una trampilla oculta con capacidad para transportar hasta cinco paquetes y que se accionaba mediante una llave que portaba uno de los detenidos.

Posteriormente, los agentes practicaron otras dos detenciones de traficantes que se abastecían de droga directamente de los proveedores procedentes de Valencia y que posteriormente se dedicaban a la redistribución y venta directa del estupefaciente en la ciudad de Albacete, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.