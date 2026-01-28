Una caída de árboles obliga a cortar un tramo de la AB-609 en El Bonillo (Albacete)

Vehículo de coordinación de funciones del 112 de C-LM. - JCCM
ALBACETE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El tráfico rodado en la AB-609 ha quedado cortado en un tramo de 11 kilómetros a consecuencia de una caída de árboles a la vía, provocada por la borrasca 'Kristin'. Se prevé reabrir este jueves al tráfico.
Tal y como informan desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha el corte se ha producido pasadas las 19.00 horas, entre el kilómetro 0 y el 11,400.
En el operativo movilizado por el 112 han participado efectivos de la Guardia Civil y de Protección Ciudadana de Albacete.