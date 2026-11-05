Un calendario litúrgico gana el concurso de ideas para el sostenimiento de la Iglesia en Guadalajara

Presentación del calendario litúrgico. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de creación de un calendario litúrgico, presentada por Isabel Garrocho Villar y Nuria García Benito, ha obtenido el primer premio, dotado con 1.000 euros, del IV Concurso de Ideas para el Sostenimiento de la Iglesia, convocado por la Comisión Diocesana para impulsar iniciativas que contribuyan al mantenimiento de la actividad eclesial y fomenten la participación de los fieles en la Diócesis Sigüenza-Guadalajara.

El proyecto plantea un calendario de pared que combina ilustraciones y pasajes bíblicos para acompañar la vida cotidiana de los creyentes, invitar a la oración y ayudar a seguir los distintos tiempos, fiestas y celebraciones del año litúrgico.

"Queríamos que un calendario de pared fuera algo más que una sucesión de fechas", explicaron sus promotoras, que esperan que esta herramienta pueda llegar a parroquias, colegios, grupos de catequesis y hogares, tanto de las ciudades como de los pueblos más pequeños.

El segundo premio, dotado con 500 euros, ha recaído en la iniciativa de joyería artesanal con resina y flores naturales presentada por la parroquia de San Jerónimo de Valdeluz. El proyecto propone elaborar pendientes, colgantes y otras piezas a partir de flores y hojas prensadas, con el objetivo de fomentar la creatividad, el trabajo compartido y el contacto con la naturaleza, además de obtener fondos para la parroquia mediante su venta en mercadillos.

La entrega de los galardones, celebrada en la Casa del Obispado de Guadalajara, ha contado con la presencia del obispo de la diócesis, Julián Ruiz; el ecónomo diocesano, Carlos Izquierdo, y el periodista Manuel Serrano.

Durante el acto se ha puesto de relieve que el sostenimiento de la Iglesia va más allá de las aportaciones económicas; pasa también por dedicar tiempo, poner los talentos al servicio de los demás y participar activamente en las comunidades.

Esta cuarta edición del concurso busca precisamente reconocer estas iniciativas y animar a parroquias y fieles a poner en marcha nuevas propuestas que contribuyan a la misión pastoral, educativa y caritativa de la Iglesia.