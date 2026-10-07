La Cámara de Cuentas urge a las capitales de provincia y a Talavera a aprobar y poner en funcionamiento las ZBE

Archivo - Vehículos. Zona de Bajas Emisiones. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha recomendado a las localidades de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo, obligadas a establecer Zona de Bajas Emisiones (ZBE), impulsar con carácter prioritario su aprobación y puesta en funcionamiento, acelerando la tramitación de los proyectos técnicos y ordenanzas e incorporando todos los elementos exigidos por la normativa vigente, a fin de disponer a la mayor brevedad de zonas plenamente operativas --incluido el régimen sancionador--, garantizando su integración en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y la implantación de sistemas eficaces de control y seguimiento.

Así consta en el informe definitivo de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas y organismos de control externo que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, en el que se indica que la implantación de las ZBE en los municipios de Castilla-La Mancha con población superior a 50.000 habitantes a 31 de marzo de 2025 presenta un grado claramente insuficiente y un desarrollo heterogéneo, constatándose un incumplimiento generalizado de la obligación prevista en el artículo 14.3 de La Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Indican desde la Cámara de Cuentas que, de los seis municipios fiscalizados, únicamente Guadalajara había implantado una ZBE a 31 de marzo de 2025. No obstante, dicha implantación se produjo con posterioridad al plazo legalmente establecido en la referida ley, fijado en el 1 de enero de 2023.

Los ayuntamientos de Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina no disponían de una ZBE vigente a 31 de marzo de 2025, encontrándose en fases preliminares de elaboración o tramitación, sin haberse materializado la implantación efectiva de la medida, lo que supone un "incumplimiento directo de una obligación legal".

Recoge el informe que los ayuntamientos fiscalizados han canalizado mayoritariamente el establecimiento de la ZBE a través de procedimientos de contratación pública. Ahora bien, en Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo se observa que las adjudicaciones realizadas no han venido acompañadas, por el momento, de un grado de implantación efectiva equivalente, dado el limitado nivel de ejecución material alcanzado.

"Esta circunstancia evidencia la necesidad de una mejor alineación entre la actividad contractual y el desarrollo real de la política pública, así como de un refuerzo de la planificación para optimizar el uso de los recursos públicos.

La Cámara constata que se ha puesto de manifiesto un grado de cumplimiento desigual de las exigencias establecidas en el Real Decreto 1052/2022 en materia de medición, evaluación y seguimiento de la calidad del aire, condicionado por la insuficiencia de información objetiva disponible.

"Esta deficiencia resulta especialmente relevante en el caso de Talavera de la Reina, que carece de sistemas propios de medición y de datos procedentes de redes autonómicas, lo que limita de forma significativa la capacidad municipal para realizar una evaluación objetiva y contrastable de la calidad del aire, en los términos previstos por la normativa aplicable".

Por ello, desde el órgano fiscalizador regional se aconseja reforzar sus sistemas de seguimiento y evaluación mediante la disponibilidad de información periódica, fiable y suficiente sobre la calidad del aire, que permita medir los resultados alcanzados, apoyar la toma de decisiones y facilitar la adopción de medidas correctoras cuando resulte necesario.

"En particular, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina debería mejorar el acceso a fuentes de información ambiental que permitan realizar dicho seguimiento de forma continuada y objetiva".

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

En cuanto al Ayuntamiento de Cuenca, en el informe de la Cámara de Cuentas se recoge que había elaborado el proyecto técnico; sin embargo, la implantación de la ZBE no se había culminado a fecha 31 de marzo de 2025, al no haberse desarrollado completamente el procedimiento exigido, incluida la aprobación de la ordenanza reguladora.

"Se ha observado una insuficiente integración de la ZBE en los instrumentos de planificación de movilidad urbana sostenible, así como retrasos en la tramitación normativa, la existencia de moratorias prolongadas y carencias en los sistemas de control y monitorización, circunstancias todas ellas que afectan de manera directa a la eficacia de esta política pública".

Por ello, recomienda revisar y completar el proyecto técnico de la ZBE, subsanando las deficiencias detectadas en su diagnóstico, planificación y diseño, garantizando su coherencia con la planificación municipal y su adecuada justificación técnica.

"Asimismo, debería incorporar un sistema de seguimiento y revisión suficientemente desarrollado, un plan de comunicación y participación, y someter el proyecto técnico al trámite preceptivo de información pública antes de su aprobación definitiva", recoge el informe.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

En el caso del Consistorio de Guadalajara, el organismo fiscalizador castellanomanchego le aconseja tramitar la ZBE garantizando que ésta esté previamente integrada en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), así como la elaboración del preceptivo proyecto técnico, su sometimiento a información pública, la correcta secuencia procedimental entre los distintos instrumentos de planificación y la ordenanza reguladora, con el adecuado control jurídico del expediente, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y evitar deficiencias sustanciales que puedan comprometer la validez del instrumento normativo.