El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento se refuerza con la mejora del tramo entre Balazote y El Jardín

El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento suma un nuevo tramo completamente acondicionado entre Balazote y El Jardín, dentro del histórico corredor ferroviario Baeza-Utiel, consolidándose como una infraestructura estratégica para el desarrollo sostenible del territorio.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha visitado este miércoles las mejoras realizadas, acompañado por la diputada de Agenda 2030, Fondos Europeos y Vía Verde, Yolanda Ballesteros, y el subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Una visita a la que, evidenciando el carácter colectivo y territorial del proyecto, se han sumado representantes municipales de algunos de los municipios implicados: concretamente, el alcalde de Balazote, José Antonio Simón Sotos; el alcalde de Alcaraz, Pedro Jesús Valero Montoya; y la alcaldesa ed Vianos, Aurelia Sánchez.

La actuación, ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y financiada íntegramente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha contado con una inversión de más de 2.153.400 euros y ha sido promovida por la Diputación de Albacete, que asume su mantenimiento y gestión.

Los trabajos desarrollados en los términos municipales de Balazote, Casas de Lázaro y Alcaraz han permitido una reforma integral del tramo, con actuaciones centradas en la mejora del firme, el refuerzo de taludes mediante muros y sistemas de contención, la reposición de talanqueras, la optimización del drenaje y la instalación de señalización orientativa e informativa conforme al manual oficial del programa Caminos Naturales.

Todo ello garantiza un recorrido más seguro, cómodo y accesible tanto para senderistas como para cicloturistas, favoreciendo su uso durante todo el año y por personas de todas las edades.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la nueva pasarela peatonal elevada sobre la carretera CM-313, que sustituye un cruce a nivel anterior y elimina un punto de riesgo importante. La estructura, con un vano central de 30 metros y dos laterales de 16 y 23,80 metros, mejora de forma notable la seguridad, la continuidad del itinerario y la experiencia de quienes recorren esta vía verde.

En este contexto, el presidente de la Diputación de Albacete ha subrayado "la importancia de esta inversión de más de 2,15 millones de euros que viene a mejorar de forma muy notable esta infraestructura".

Cabañero ha puesto el acento en que los trabajos realizados "inciden especialmente en la seguridad, con mejoras en la señalización, la instalación de nuevas talanqueras, el refuerzo de taludes y, de manera muy destacada, con la nueva pasarela elevada que evita el cruce a nivel por la N-322, eliminando un punto de riesgo importante para las personas usuarias de la Vía Verde".

Además, ha expresado su satisfacción por el resultado final de los trabajos desarrollados por la empresa pública Tragsa, agradeciendo "el apoyo del Gobierno de España y la ejecución realizada, que nos permite contar hoy con una infraestructura más segura, más accesible y más confortable", al tiempo que ha remarcado que se trata de "una magnífica obra que refuerza el valor de la Vía Verde del Renacimiento como recurso estratégico para el desarrollo rural y turístico de nuestra provincia".

Un proyecto de largo recorrido con impacto real en el territorio Este nuevo tramo se suma a otros ya acondicionados en la provincia de Albacete, como los que conectan Albacete y Balazote, El Jardín-Alcaraz hasta el Santuario de Cortes o Reolid hacia el límite provincial con Jaén, así como a los tramos ejecutados en la provincia jienense. La continuidad entre territorios refuerza el valor del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento como itinerario de largo recorrido y como producto turístico de referencia.

Cabañero ha subrayado que estas actuaciones son fruto de una estrecha colaboración institucional y de una estrategia clara para atraer financiación y convertir los recursos provinciales en oportunidades reales de desarrollo. En este sentido, el presidente ha destacado cómo invertir en la Vía Verde es hacerlo "en futuro, en empleo, en calidad de vida y en el impulso a una provincia más viva".

COMPROMISO SOSTENIDO CON LA SIERRA DE ALCARAZ Y EL CAMPO DE MONTIEL

En los últimos años, la Diputación de Albacete ha intensificado su apuesta por el tramo del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento que discurre por la Sierra de Alcaraz, con mejoras relacionadas con la seguridad, el trazado, la señalética, las talanqueras y el mantenimiento general, así como en el refuerzo de puntos de control que permiten disponer de datos reales sobre el uso de la ruta.

Paralelamente, se ha trabajado de forma decidida en la dinamización del recurso, consolidando actividades deportivas y de turismo activo que no dejan de crecer en participación y proyección, como la Mega Race, la Ruta Senderista al Santuario de Cortes o la Gran Fondo Sierra de Alcaraz, entre otras.

A ello se suma una línea de trabajo basada en la colaboración con el tejido productivo local, a través de mesas de trabajo conjuntas, jornadas con empresariado del sector, asociaciones y administraciones de otras provincias, con el objetivo de generar sinergias, potenciar los productos locales y favorecer proyectos compartidos en torno a la Vía Verde.

Una vía verde para combatir la despoblación La Diputación de Albacete viene trabajando en este proyecto desde hace casi dos décadas, pero es en los últimos años cuando se ha intensificado una visión integral que entiende la Vía Verde del Renacimiento como un auténtico motor socioeconómico para la comarca de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel.

Un recurso que no sólo atrae turismo sostenible y ocio al aire libre, sino que contribuye a crear oportunidades económicas, fijar población, mejorar servicios y reforzar la identidad local, avanzando hacia un modelo de desarrollo rural que mira al futuro sin perder sus raíces.