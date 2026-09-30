La campaña de vacunación frente a la gripe arranca este jueves en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha inicia la campaña de vacunación frente a la gripe este jueves - JCCM

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha comenzará este jueves, día 1 de octubre, la campaña de vacunación frente a la gripe para la población infantil de seis meses a siete años incluidos y para los residentes en centros residenciales y sociosanitarios. El inicio de la vacunación para la población adulta será el 7 de octubre.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una rueda de prensa donde ha estado acompañado por la directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Montserrat Hernández y el director general de Salud Pública, Joaquín Torres. "Tenemos preparadas cerca de 600.000 dosis de vacuna para esta campaña 2026-2027, que se ha adelantado unos 15 días respecto a otros años", ha afirmado el consejero.

Respecto a la población infantil, el responsable de las políticas sanitarias ha explicado que las niñas y niños entre seis y 23 meses van a recibir una vacuna celular, que es una novedad con una mejor respuesta inmunitaria, apta para alérgicos al huevo y a los antibióticos.

A los niños y niñas de 24 meses a siete años completos, se les administrará una vacuna intranasal. Además, una de las novedades de esta campaña es que se amplía en dos años el rango de edad en los que se les vacunaba comparado con el año pasado. Otra novedad de la campaña de este año es que los padres y/o madres de la población infantil de seis meses a siete años, recibirán en sus móviles un mensaje SMS de la Junta de Comunidades animando a vacunarse. Este mensaje de texto posteriormente se irá enviando a otros grupos de población.

Respecto a la población en general, las novedades de la campaña frente a la gripe son que todas las vacunas antigripales son trivalentes, vacunas con la mejor cobertura para las distintas cepas de gripe y adaptadas a las cepas con mayor probabilidad de circulación según la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se refuerza la captación activa de personas mayores, embarazadas y profesionales sanitarios.

Otra novedad para este año es que la solicitud de cita para vacunarse se podrá realizar a través de la aplicación 'Mi Salud Digital' y de la web de la Consejería de Sanidad, https://sanidad.castillalamancha.es/ , además de captación activa por parte de los profesionales o cogiendo cita en su centro de salud o consultorio.

Fernández Sanz ha recordado que los grupos prioritarios son las personas de más de 60 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión, los profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como los convivientes y cuidadores de personas vulnerables. El consejero de Sanidad ha recordado que en el momento en que una persona quiera vacunarse frente a la gripe, se recomienda la administración simultánea de la vacuna frente al COVID cuando ambas estén indicadas.

Asimismo, debe aprovecharse cada contacto asistencial para revisar otras vacunaciones del calendario del adulto como el neumococo, el herpes zóster y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en adultos cuando proceda.

Los objetivos de esta campaña son alcanzar una cobertura del 75% en personas de edad igual o superior a 60 años; un 75% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo; así como un 60% en profesionales sanitarios y sociosanitarios y población infantil (seis meses a siete años).

Para concluir, Fernández Sanz ha destacado que las vacunas son uno de los mayores éxitos logrados en materia de salud pública, explicando que cada año salvan al menos entre dos y tres millones de vidas en todo el mundo. Ha puesto como ejemplo la campaña del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en lactantes, que durante dos años consecutivos está siendo un éxito con más de un 95% de la población diana vacunada, suponiendo una disminución tanto en infecciones respiratorias, de consultas en Pediatría de Atención Primaria, como en la disminución de hospitalizaciones e ingresos en las UCI pediátricas.

La campaña frente a la gripe 2026-2027, concluirá el 31 de marzo de 2027.