Campisábalos (Guadalajara), con 3,3 grados, entre los municipios con la mínima más baja este sábado

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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 18 abril 2026 11:16
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GUADALAJARA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Campisábalos (Guadalajara), con 3,3 grados, han registrado una de las temperaturas más bajas en la mañana de este sábado, 18 de abril, según figura en la información sobre las temperaturas en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press.

Entre otras localidades con temperaturas mínimas figuran Cuéllar (Segovia), Vall de Boí (Lleida), Puerto de San Isidro (León), Cap de Vaquèira (Lleida), Puerto del Pico (Ávila), Cap de Rec (Lleida), Riaño (León), Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora) y San Pedro Manrique (Soria).

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