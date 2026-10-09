Campo y Alma inicia su campaña anual de promoción en los hipermercados Alcampo C-LM previa a la Navidad

Campo y Alma inicia su campaña anual de promoción en los hipermercados Alcampo. - JCCM

ALBACETE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de promoción de productos con Denominación de Origen de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, ha iniciado este viernes y hasta el día 25 de octubre, su campaña anual de promoción de alimentos en la cadena de hipermercado Alcampo de Castilla-La Mancha.

Este año, a los centros de Valdepeñas (Ciudad Real), Toledo, Albacete y Cuenca, se suma el abierto en Illescas (Toledo), por lo que se realizará en cinco establecimientos, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Esta acción de promoción se realiza dentro del protocolo de colaboración que mantienen Alcampo y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la promoción de la marca de garantía Campo y Alma desde su lanzamiento hace cinco años.

Precisamente, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán ha puesto en valor que la marca de calidad regional cumple un lustro, tiempo en el que ha conseguido posicionarse en los mercados y que es cada vez más conocida y reconocida por las personas consumidoras, "que la asocian a la calidad y a las producciones bien hechas".

Algo que se debe a las acciones de promoción que se realizan en los que hay catas y showcookings como la de hoy, en la que el chef Carlos Torres elaborará tapas con productos de calidad de Castilla-La Mancha y pistachos de la región.

También a que se pueden comprar estos productos de calidad en supermercados e hipermercados, identificándolos con el logotipo de Campo y Alma y a la presencia en ferias nacionales e internacionales, como la de esta semana en Fruit Attraction. En conjunto, la Administración regional destina a estas acciones 2,8 millones de euros.

La campaña que comienza este viernes está acompañada de actividades en tienda, donde habrá catas, degustaciones de vino y showcooking. Además, Alcampo ha elaborado un folleto informativo para promocionar y fomentar el consumo de alimentos de calidad diferenciada de Castilla-La Mancha.

La marca de garantía de los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha cuenta con más de 200 empresas registradas, pertenecientes a alguna de las 41 figuras de calidad de la región, 25 de ellas vínicas, lo que hace que Castilla-La Mancha sea la región con mayor número.

Junto al consejero, han asistido a este inicio de la campaña de promoción la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez.

Por parte de Alcampo, participan la directora de Alcampo Albacete, Yana Karsaeva, y la directora de RSC, Calidad, Comunicación y Relaciones Externas de Alcampo, Yolanda Fernández, junto a los directores de los distintos centros implicados en la campaña.

También han estado presentes del presidente de la DOP Queso Manchego, Antonio Martínez; el presidente de la DOP La Mancha, Carlos Bonilla, y el gerente de la IGP Cordero Manchego, Francisco Alfaro.

PAGO DE LAS AYUDAS DE LA INTERVENCIÓN SECTORIAL APÍCOLA

Por último, el consejero ha informado de que, a partir del próximo jueves, día 15, se realizará el pago de las ayudas a los apicultores para mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel, dentro de la Intervención Sectorial Apícola en su cuarto año de funcionamiento, y en el marco del PEPAC y de la campaña 2026.

El pago asciende a 1,2 millones de euros y se realizará a 11 asociaciones de apicultoras y apicultores de la región y a 110 apicultoras y apicultores personas físicas de las cinco provincias de la región. Esta ayuda está cofinanciada al 50% por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), junto con aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En relación con esta cuestión, el consejero ha insistido en la necesidad de que Europa mantenga las ayudas de las intervenciones sectoriales tanto la vitícola, como la apícola y los fondos operativos de las OPH "y que además sea con financiación cien por cien europea porque entendemos que es la única y verdadera posibilidad de ayuda real a nuestra gente productora, que tanto lo necesita, y que es fundamental para conseguir la viabilidad de las explotaciones".