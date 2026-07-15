El campo sale de "paseo" por la N-211 en Guadalajara contra las restricciones a las cosechadoras

Protesta de agricultores por la carretera N-211 entre Alcolea del Pinar y Molina de Aragón. - APAG

GUADALAJARA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de agricultores de la provincia de Guadalajara han participado este miércoles en una protesta con tractores, cosechadoras, remolques y otros vehículos agrícolas por la carretera N-211, entre Alcolea del Pinar y Molina de Aragón, para mostrar su rechazo a las restricciones que impiden trabajar a las cosechadoras cuando el Índice de Propagación Potencial (IPP) alcanza el nivel extremo.

La movilización no ha consistido en una manifestación ni en un convoy organizado, sino en un "paseo" de agricultores circulando de forma individual por la vía, según ha explicado el presidente de la APAG, Juan José Laso, en declaraciones a Europa Press.

Laso ha advertido de que esta protesta "quizá no sea la última" y ha anunciado que los agricultores volverán a salir a la carretera "cada vez que haya un IPP extremo que paralice las cosechadoras", al considerar que es la única forma de hacer visible el malestar del sector.

El presidente de APAG ha reclamado la eliminación del Índice de Propagación Potencial, que ha calificado de "subjetivo y arbitrario", así como que las cosechadoras queden excluidas de las restricciones impuestas por la Consejería de Desarrollo Sostenible. También ha pedido una reunión con la consejera para abordar una situación que, según ha denunciado, está afectando gravemente a la rentabilidad de las explotaciones cerealistas.

Según ha señalado, la provincia acumula ya más de una decena de jornadas con limitaciones para cosechar durante esta campaña, una situación que, a su juicio, no se produce en otras comunidades autónomas y que está provocando pérdidas de grano en el campo, además del encarecimiento de los servicios de recolección al reducirse la llegada de cosechadoras procedentes de otras regiones.

La organización agraria apunta que las pérdidas económicas derivadas de la paralización de la campaña de cereal cuando tienen que parar las cosechadoras son "cuantiosas".