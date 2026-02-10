El Campus Biosanitario de Ciudad Real encara las obras tras resolverse a favor de la UCLM los recursos presentados

Archivo - El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS / JUAN MORENO - Archivo

CIUDAD REAL, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La construcción del Campus Biosanitario de Ciudad Real ha quedado desbloqueada después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya desestimado los dos recursos presentados contra el proceso de adjudicación, lo que da luz verde definitiva a un proyecto estratégico para la ciudad y para la Universidad de Castilla-La Mancha.

A preguntas de los periodistas, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha confirmado que ambos recursos se han resuelto a su favor, subrayando que ya no existe ningún impedimento administrativo para avanzar en la ejecución del proyecto.

Según ha indicado, el segundo de los recursos, resuelto la semana pasada, "no tenía ningún sentido", que finalmente también ha sido rechazado por el tribunal.

Una vez despejado este último obstáculo, la universidad prevé que en un plazo aproximado de "un mes o mes y medio puedan comenzar las obras", tras la firma del contrato con la empresa adjudicataria.

El calendario manejado por la institución académica sitúa la finalización del Campus Biosanitario, que se levantará junto al Hospital General Universitario, para finales de 2028.

Cabe recordar que a finales de enero la UCLM había suspendido de manera cautelar el proceso de adjudicación del proyecto, con un presupuesto base de licitación superior a 38 millones de euros, debido a la presentación de dos recursos ante el tribunal administrativo.

Uno de ellos fue interpuesto por Gestión y Ejecución de Obra Civil, SA, por su exclusión del procedimiento al no cumplir los requisitos de clasificación exigidos en el pliego.

El segundo recurso afectó a la UTE Vilor Infraestructuras-Martín Holgado Obra Civil, cuya oferta económica superaba el presupuesto base del contrato, un recurso que ya había sido previamente fallado a favor de la UCLM.

La adjudicación de las obras recayó en la UTE Grulop 21-Rubau, por un importe de 38.236.953 euros, IVA incluido, quedando en suspenso hasta que se resolviera el último recurso, ahora definitivamente rechazado.