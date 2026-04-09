La candidatura de Sigüenza logra el "aval unánime" de todo el país en su carrera a ser Patrimonio Mundial de la Unesco

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, en el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, en Sigüenza. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

GUADALAJARA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidatura 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' ha recibido este jueves el "aval unánime del conjunto del país" en su camino a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco, durante la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, reunida en el Parador de Sigüenza.

Así lo ha desvelado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha inaugurado esta cita junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y ha mostrado su "orgullo" por el hecho de que esta candidatura haya recibido el aval de todas las comunidades autónomas del país, de las autoridades del Estado, del Ministerio, del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma para entrar en "la siguiente fase".

"La fase en la que entramos es, además, la definitiva, es la que ya no tiene punto de retorno, salvo que decidiéramos abandonarlo nosotros", ha comentado el responsable autonómico durante su intervención --posterior a la reunión del Consejo-- en el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza (Guadalajara), junto al ministro de Cultura, Ernesto Urtasun.

Posteriormente, a preguntas de los medios, ha señalado que ahora son los especialistas de la Unesco, junto con los responsables del Ministerio y los de la Comunidad Autónoma, "los que van a tener que poner en común la capacidad, la envergadura, de esta candidatura" sobre la que él, ha dicho, no tiene "duda ninguna".

"Y en el momento en que ese informe preliminar sea favorable ya entra directamente a competir con el resto del mundo, asamblea tras asamblea, si no sale en una, saldrá en otra, de manera que no hay una fecha cierta. Pero la evaluación probablemente, cuando la Unesco se tiene que pronunciar de forma previa" podría ser, "como muy pronto", en otoño de 2027.

Hasta entonces, según García-Page, hay "un camino que esconde mucho trabajo", de preparar documentación y "de convencimiento", algo que se hará "de forma intensa" pero "también con más discreción".

García-Page ha explicado que, superada la fase de preparación y articulación de la candidatura, se abre ahora una etapa "delicada", centrada en la evaluación internacional, en la que será necesario mantener el esfuerzo y reforzar la proyección exterior del proyecto.

En dicha carrera, el Gobierno regional se está reservando "incluso la posibilidad de poder ir en otoño a la Oficina de Patrimonio Mundial en París para volver a insistir y tocar los palos y los palillos necesarios para seguir avalando esta candidatura. Es importante no cejar en el empeño", ha asumido.

La candidatura de Sigüenza es la única, en su categoría, que ha recibido el aval del Consejo de Patrimonio Histórico, y ahora la Unesco "tiene que hacer su trabajo", ha explicitado el responsable castellanomanchego, que se ha mostrado optimista, "por supuesto".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha incidido en que este reconocimiento supondría un estímulo para la conservación y promoción del patrimonio de la zona, además de un impulso para su desarrollo turístico, económico y social, destacando que el objetivo es compatibilizar la protección del legado histórico con su sostenibilidad y aprovechamiento por parte del territorio.