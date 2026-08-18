La candidatura de Txema Fernández o la confluencia de izquierdas, a la espera de Asamblea en IU Toledo el mes que viene

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández - EUROPA PRESS

TOLEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La candidatura del actual portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de la capital regional, Txema Fernández, a la Alcaldía de Toledo o la confluencias de las fuerzas de izquierdas en la ciudad dependerá de lo que decida la formación de izquierdas en la Asamblea provincial que celebrará el próximo viernes, 4 de septiembre.

Así lo ha trasladado el propio Fernández en una entrevista concedida a Europa Press donde señala, sobre su futuro inmediato, que IU es una organización asamblearia, por lo que se ha puesto a disposición de sus compañeros y "lo que ellos decidan".

"El 4 de septiembre vamos a tener una coordinadora provincial en la que marcaremos la línea política de las siguientes elecciones y nuestras estrategias. Además, hablaremos obviamente de lo municipal", ha manifestado, para añadir, sobre si le gustaría se candidato, que "a cualquier toledano nos gustaría ser alcalde de nuestra ciudad".

Además de las candidaturas, en esa misma asamblea se dirimirán los pactos de las fuerzas de izquierdas y si IU se presenta sola al Ayuntamiento de Toledo o con otras formaciones como Podemos o Sumar, y, al respecto, Fernández ha dicho que su formación asumirá "con mucha responsabilidad" la labor histórica que ha tenido en materia electoral.

Todo ello, ha añadido, con la intención de "generar una confluencia de fuerza social que sea un contrapoder al capital". "Esa es nuestra función y para eso durante estos siete años en los que he estado hemos acudido a movilizaciones que tienen que ver con luchar por la paz, por movimientos de cooperación internacional o movimientos antiabortistas".

Preguntado en qué se va a traducir todo ello, Fernández se ha limitado a decir: "Ya veremos". "Eso lo tendremos que empezar a dibujar a partir de esa Asamblea provincial del 4 de septiembre, pero nuestra historia nos avala en ese sentido y siempre hemos estado generando ese poder popular, que es el mandato que tenemos".

LA IZQUIERDA A NIVEL REGIONAL

Sobre si a nivel regional le preocupa la pérdida de fuerza que están teniendo las confluencias de izquierdas en elecciones de otras comunidades autónomas, Fernández ha dicho que le preocupa el avance de la extrema derecha y que para ello su formación está trabajando en un contrapoder haciendo "mucha pedagogía".

Así, ha dicho que IU deberá explicar que sus posiciones no son populistas, que parten de la conciencia política y desde una ideología política. "Es mucho más fácil decir España y arroparse una bandera que explicar por qué queremos que los servicios sean públicos", ha lamentado.

También se ha posicionado Fernández sobre otros asuntos de índole regional como la paralización del Estatuto de autonomía para calificarlo como "una cosa de locos". "Sería un error no aprovechar la ventana que se nos abre para hacer un estatuto mucho más social".

Así, ha recordado que IU presentó alegaciones relativas al derecho a la educación, sobre vivienda la vivienda o la interrupción voluntaria del embarazo, lamentando en este extremos que se siga incumpliendo la ley y se dependa "de la parte más reaccionaria que sigue existiendo en el PSOE de Castilla-La Mancha".

A hilo, ha afirmado que las políticas que lleva a cabo el PSOE de Emiliano García-Page "son de derechas" con una política de igualdad "en la que se olvida" la interrupción voluntaria del embarazo, el hecho de que no se implemente la asignatura para la igualdad que está contemplada en la ley o que no se declaren zonas tensionadas en materia de vivienda "ciudades que lo están" como Toledo.

"Si en materia educativa y en materia sanitaria está la derecha pues igual es que sus políticas son de derechas", ha afirmado el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, quien concluido asegurando que la estructura social de la Comunidad Autónoma "es de derechas".