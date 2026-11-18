Reunión de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Servicio de Alta Velocidad y Avant de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real volverá a convocar la próxima semana una nueva reunión de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Servicio de Alta Velocidad y AVANT de Ciudad Real, con el objetivo de abordar la situación que atraviesan los usuarios de la conexión ferroviaria entre Ciudad Real y Madrid y continuar trabajando en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar el servicio.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha avanzado que este nuevo encuentro permitirá analizar el informe de impacto económico que está elaborando la Cámara de Comercio de Ciudad Real y que previsiblemente estará finalizado la próxima semana. Un documento que permitirá conocer las consecuencias que las incidencias ferroviarias están teniendo sobre la actividad económica de la ciudad y su entorno.

Cañizares ha lamentado las dificultades que han tenido que soportar los usuarios durante los últimos días, especialmente por los problemas registrados en la prestación de los servicios alternativos y las afecciones derivadas de la huelga convocada en el sector ferroviario. El alcalde ha calificado de "intolerable" la falta de previsión y de información con la que se han encontrado los viajeros y ha reclamado a Renfe mayor seriedad y responsabilidad en la prestación de los servicios.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento volverá a trasladar a Renfe la necesidad de ofrecer soluciones más eficaces a los usuarios, planificar con suficiente antelación cualquier modificación del servicio y estudiar y responder a las propuestas que se han planteado desde la ciudad para minimizar las consecuencias de las incidencias ferroviarias.

Asimismo, el alcalde ha recordado que el Consistorio continúa a la espera de recibir respuesta a las comunicaciones remitidas tanto a la Presidencia del Gobierno como al Ministerio de Transportes, en las que se trasladaba la preocupación municipal por la situación de la línea y se reclamaba una implicación efectiva de las administraciones competentes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por último, Cañizares ha reiterado la disposición del Ayuntamiento de Ciudad Real a colaborar en la búsqueda y puesta en marcha de posibles soluciones, siempre que exista un marco de trabajo definido, con compromisos concretos, plazos y garantías que permitan avanzar con rigor y eficacia. "El Ayuntamiento va a seguir defendiendo los intereses de los usuarios de nuestra conexión ferroviaria y colaborando en todo aquello que pueda contribuir a mejorar el servicio, pero necesitamos respuestas, planificación y compromisos claros por parte de quienes tienen las competencias", ha concluido el alcalde.