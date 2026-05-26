Cañizares encara la carrera electoral con un 80% de cumplimiento en Ciudad Real y la oposición ve dejadez en su gestión

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CIUDAD REAL 26 May. (EUROPA PRESS) -

A un año de las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, el alcalde de Ciudad Real, el 'popular' Francisco Cañizares, encara la recta final del mandato reivindicando un grado de cumplimiento de su programa electoral que sitúa en torno al 80%, después de tres años marcados por el acceso del PP al poder, mientras la oposición dibuja una ciudad con problemas de limpieza, mantenimiento y atención a los barrios y acusa al equipo de Gobierno de falta de proyecto propio.

En declaraciones a Europa Press, Cañizares defiende que Ciudad Real ha pasado en este tiempo "de los anuncios a los hechos", con el desbloqueo de proyectos que llevaban años pendientes, la captación de financiación europea, la modernización del Ayuntamiento y el impulso de políticas urbanas, sociales, culturales y económicas.

El alcalde llegó al cargo tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, en las que el PP fue la fuerza más votada. Posteriormente fue investido con el apoyo de Vox, formación con la que compartió Gobierno hasta la ruptura del pacto en febrero de 2025. Desde entonces, gobierna en solitario y reivindica que esa situación no ha impedido sacar adelante acuerdos, presupuestos y proyectos relevantes para la ciudad.

En el balance de estos tres años, Cañizares sostiene que su Gobierno ha reactivado actuaciones pendientes desde hace años y ha impulsado una nueva etapa de gestión municipal basada en la ejecución de proyectos, la captación de fondos europeos y la mejora de los servicios públicos.

El Ejecutivo local incluye en ese balance avances en transformación urbana, mantenimiento de barrios y pedanías, mejora de espacios públicos, modernización administrativa, simplificación de trámites, digitalización y atención ciudadana.

En el terreno social, el Gobierno municipal defiende el refuerzo de las políticas de apoyo a familias, conciliación, accesibilidad y colectivos vulnerables, junto a medidas para dinamizar la actividad cultural, deportiva, comercial y económica de la ciudad.

Cañizares asegura que el grado de cumplimiento del programa electoral con el que se presentó a las pasadas elecciones es "alto" y lo sitúa en el 80%, al considerar que buena parte de las medidas comprometidas están ya ejecutadas o en marcha.

LO QUE QUEDA POR CONSEGUIR

La prioridad de Cañizares y su equipo pasa por que los vecinos puedan disfrutar de la Casa de la Cultura y Las Terreras, avanzar en el Auditorio, desarrollar los proyectos financiados con fondos EDIL y seguir impulsando vivienda asequible, especialmente para jóvenes.

En materia de vivienda, el equipo de Cañizares incluye entre sus objetivos el impulso de promociones públicas y asequibles y el desarrollo del suelo en Padre Ayala, en el entorno de la Puerta de Toledo, para la construcción de vivienda.

También quiere extender la transformación digital del Ayuntamiento, reforzar la atención ciudadana digital, intensificar actuaciones en barrios y pedanías, mejorar limpieza, accesibilidad y mantenimiento, y avanzar en seguridad con una Policía Local más próxima, mejor organizada y con nuevas tecnologías.

El Gobierno local quiere intensificar además las actuaciones en barrios y pedanías, reforzar la atención ciudadana y continuar con medidas de apoyo al comercio, la hostelería, los autónomos y la atracción de nuevas oportunidades económicas.

La idea de fondo con la que Cañizares quiere llegar a 2027 es consolidar Ciudad Real como "capital de La Mancha", una ciudad más moderna, dinámica y atractiva para vivir, invertir y generar oportunidades.

LA OPOSICIÓN VE BARRIOS ABANDONADOS

Desde la oposición, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, sitúa los principales problemas de la ciudad en la falta de limpieza, mantenimiento y atención a los barrios, una situación que, a su juicio, ha dejado una ciudad "abandonada" y con síntomas de "dejadez" tras tres años de mandato de Francisco Cañizares.

La dirigente socialista sostiene que el alcalde se ha refugiado en el "marketing" y en una imagen de moderación, pero sin aportar proyectos nuevos ni liderazgo municipal. Frente a ese modelo, defiende una alternativa centrada en las personas, los barrios y los servicios públicos, con especial atención a la ayuda a domicilio, la limpieza, la vivienda, el empleo, el comercio de proximidad y la mejora de infraestructuras.

Desde Vox, el concejal Iván Mora considera que la capital sigue arrastrando "problemas estructurales" que el actual equipo de Gobierno no ha sido capaz de resolver pese al cambio político de 2023.

Entre ellos, sitúa la sensación de abandono en los barrios, la falta de limpieza, el deterioro del mantenimiento urbano, la seguridad, las dificultades de acceso a la vivienda, la presión fiscal y la falta de apoyo al pequeño comercio.

De cara al último año de legislatura, Mora asegura que Vox seguirá defendiendo medidas "concretas y realistas" para mejorar la limpieza y el mantenimiento, incrementar la presencia policial, apoyar al comercio local, facilitar el acceso a la vivienda, bajar impuestos y simplificar la administración. El objetivo, resume, es una Ciudad Real "más cuidada, más segura y con más oportunidades".

SIN CANDIDATOS A LA VISTA EN PSOE Y VOX

Mientras Francisco Cañizares ya tiene despejado el camino para intentar revalidar la Alcaldía por el PP, la incógnita sigue abierta en los dos principales grupos de la oposición. Ni PSOE ni Vox han aclarado todavía quién encabezará sus candidaturas en mayo de 2027, aunque ambos aseguran estar centrados en construir sus respectivos proyectos de ciudad.

Sobre la candidatura socialista para 2027, Martínez evita adelantar nombres y remarca que el partido está ahora centrado en construir un "modelo de ciudad" y en elaborar propuestas "barrio a barrio" con asociaciones, colectivos y vecinos.

La portavoz señala que las candidaturas llegarán cuando se abra el calendario orgánico del PSOE, pero insiste en que el grupo municipal y la agrupación local llevan trabajando desde la derrota electoral de 2023 para llegar a mayo de 2027 con un proyecto centrado en mejorar la vida de las personas, cuidar a los más vulnerables, dar oportunidades a jóvenes y mayores, reforzar la agenda cultural, impulsar el empleo y mejorar las infraestructuras.

En el caso de Vox, Iván Mora también evita adelantar quién será el candidato de la formación para las municipales de 2027 y señala que la decisión se adoptará "en el momento oportuno" conforme a los procedimientos internos del partido.

Además, ante la posibilidad de que surja una opción a la derecha de Vox, sostiene que su formación no hace política "desde el espectáculo ni desde las redes sociales", sino desde la responsabilidad institucional, y defiende que el partido seguirá consolidándose como "alternativa real" frente a las políticas del bipartidismo.