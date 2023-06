Cañizares (Vox) será vicealcaldesa de Toledo, donde habrá Concejalía de Familia y queda en el aire la de Igualdad

Velázquez define la violencia de género como una "lacra" y señala que luchará por erradicarla



TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recién elegido alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha ratificado que el gobierno del PP junto con Vox promoverá una Concejalía de Familia, tal y como los dos partidos defendían en su programa, pero no ha concretado si la ciudad contará con una Concejalía de Igualdad, pues ninguna de las formaciones lo recogieron en su propuesta electoral, aunque ha dejado claro que el PP defenderán la igualdad "como nunca".

"No teníamos en ninguno de los dos partidos la Concejalía de Igualdad, literalmente. Eso no quiere decir que no se trabaje por la igualdad, más bien al contrario. Vamos a trabajar por la igualdad, quizás como nunca antes se haya trabajado en el Ayuntamiento del Toledo", ha afirmado el primer edil a preguntas de los medios en un primer encuentro con el líder regional del PP, Paco Núñez, en el Ayuntamiento.

También ha señalado que luchará igualmente por erradicar la violencia de género, que ha defendido como "una lacra", consideración que ha extendido a "todo el tipo de violencia". "Creo además los grandes consensos en esta materia se han puesto en marcha con gobiernos del Partido Popular. Hay que recordar que el Pacto Nacional contra la Violencia de Género se consiguió con un gobierno del Partido Popular en La Moncloa y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea", ha aseverado.

Velázquez también ha confirmado que Inés Cañizares será viceacaldesa de la capital, pero respecto a la composición de su Gobierno, se ha remitido a una reunión que se celebrará en la tarde de este lunes con todos los concejales que formarán el equipo.

"Seguramente mañana los medios de comunicación y toda la ciudad conozcan la nueva estructura del nuevo gobierno", ha insistido.