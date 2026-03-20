El cántico "espiritual y actual" de San Juan de la Cruz centra una exposición de Luis Arturo Giménez Alamán en Toledo

Cartel de la exposición 'De amor herido' de Luis Arturo Giménez Alamán en el Arzobispado de Toledo. - ARZOBISPADO DE TOLEDO

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Toledo ha inaugurado este viernes la exposición 'De amor herido', una serie de 25 obras de Luis Arturo Giménez Alamán que "responden" a los versos de San Juan de la Cruz y su cántico "muy espiritual" y a la vez "muy actual".

Así ha definido su obra en declaraciones a los medios el propio Giménez Alamán este viernes durante la inauguración de la muestra, en la que ha estado acompañado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y la delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis, Pilar Gordillo.

El artista ha explicado que estas 25 obras expuestas están compuestas por pintura, dibujo, escultura e incluso algo de audiovisual, centradas en la obra del místico.

Giménez Alamán ha explicado que el "cántico espiritual" de San Juan de la Cruz ha sido "importante" en su vida y le ha llevado a recorrer los distintos lugares en los que estuvo el santo, como Ávila, Toledo, o Fontiveros (Ávila), su lugar de nacimiento.

En su opinión, esta serie de obras inciden en la idea de que San Juan de la Cruz "se acerca a la experiencia del amor" y este es "un motivo universal" que llega a la actualidad.

"No es algo histórico de hace cuatrocientos y pico años, sino la experiencia en la que todos hemos pasado por ahí", ha expresado.

AÑO DE ANIVERSARIOS

Por su parte, Pilar Gordillo ha comentado que este es un año de aniversario para San Juan de la Cruz, ya que se cumplen 300 años de su canonización 100 de su nombramiento como doctor de la Iglesia, aseverando que Toledo "le debía un homenaje" porque en esta ciudad tuvo "una aventura personal única".

"Apenas la pudo visitar ni la pudo disfrutar, simplemente le trajeron reducido para encarcelarle", ha descrito, detallando que entre 1577 y 1588 el santo estuvo encarcelado durante nueve meses en Toledo.

"Pudo haber muerto de enfermedad, de hambre, y finalmente siente el impulso de escapar y pone todos sus medios", ha continuado, describiendo cómo San Juan de la Cruz pudo descolgarse de su celda haciendo girones su manta y su capillo.

En esa huida, ha añadido, llevaba "un cuadernillo medio destrozado" que contenía unas canciones que forman parte importante de la obra del santo.

"Esta exposición nuestra lo que quiere ser es, como siempre, un abrazo a todos los visitantes, una palabra de parte de la Iglesia madre acogedora, una invitación a contemplar, a pararnos, a tener una mirada contemplativa y a dejarnos envolver por la belleza de las obras del artista", ha manifestado.

UNA EXPOSICIÓN "NECESARIA"

Finalmente, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, cree que esta es una exposición "necesaria" en la ciudad, ya que este es "un santo que ha dejado huella profunda en la historia" de la Iglesia y es además uno de los "pocos" doctores de la Iglesia españoles.

Para el arzobispo, la exposición de Giménez Alamán es "un viaje" que recuerda que "incluso en el sufrimiento y la prueba, Dios nos conduce hacia él con paciencia y fidelidad".

Cerro Chaves ha destacado que San Juan de la Cruz, durante su encarcelamiento en Toledo, "lejos de apagar su espíritu" consiguió crear "sus composiciones más profundas".

"Desde aquella celda, junto al Tajo, se recuerda que la verdadera libertad del alma no depende de la ausencia de dificultades, sino de la presencia del amor divino que nos transforma desde dentro", ha expuesto.

Finalmente, ha manifestado su deseo de que esta muestra inspire a todos "a vivir nuestra fe con la misma intensidad de San Juan de la Cruz, aprendiendo a descubrir a Dios en los momentos de silencio, de espera y de dificultad".