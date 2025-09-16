Cardiología, Farmacia y Consejo Genético Oncológico ya están funcionando en el Hospital Universitario de Cuenca

CUENCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Consultas Ambulatorias de Cardiología, Consejo Genético Oncológico y la atención a pacientes externos desde el Servicio de Farmacia han iniciado este martes su actividad en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca que, tras el periodo estival y la reincorporación de los profesionales, incrementa su actividad de citas y consultas de manera exponencial y registra ya más de 5.000 pacientes atendidos en sus instalaciones.

Además, el Servicio de Alergología completa su cartera de prestaciones en el HUCU y se convierte en el primero en abandonar íntegramente el hospital Virgen de la Luz, sumando actividades como la desensibilización de pacientes o la administración de vacunas en la nueva Unidad de Inmunoterapia creada en el Hospital Universitario y en la sala de Observación y Provocaciones.

Cardiología ha puesto en funcionamiento dos consultas en la planta tercera del Edificio D de Consultas Ambulatorias y otra sala dotada para la realización de la ecografía cardiaca, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, el calendario del Plan de Traslado contempla la puesta en marcha de las salas de marcapasos, Holter y ergometrías a lo largo del mes de octubre.

Por su parte, la Unidad de Consejo Genético en Cáncer del área de Oncología, también en la 3ª planta del Edificio D, inició su actividad en septiembre del año 2017 en el Hospital Virgen de la Luz y en ella se evalúa el riesgo que tienen los pacientes y sus familias de padecer cáncer.

En el Hospital Universitario va a contar con dos Consultas para la atención facultativa y de enfermería, frente al único espacio que compartían en el antiguo hospital.

La directora de Continuidad Asistencial y Calidad de la GAI, Begoña Fernández, ha destacado que tras el periodo estival se sigue dando cumplimiento al Plan de Traslado con más de 5.000 pacientes atendidos en el HUCU "sin incidencias importantes, todo está saliendo según lo planificado y vamos aprendiendo todos conforme vamos avanzando", ha comentado.

En cuanto a la Consulta de Atención Farmacéutica para pacientes externos, ubicada en la planta 0 del Edificio E del nuevo complejo hospitalario de Cuenca, ha comenzado su actividad ofreciendo asesoramiento y ayuda en todo lo relacionado con el tratamiento que reciben los pacientes desde la Farmacia del Hospital.

La jefe del Servicio de Farmacia de la Gerencia, Lidia Martínez Valdivieso, ha indicado que hoy era un día que va a marcar un antes y un después para la atención farmacéutica en el Hospital de Cuenca ya que se inicia la primera fase de traslado del propio servicio con la apertura de la Consulta de Atención Farmacéutica a pacientes externos.

"La mayor novedad que implementamos es la habilitación de nuestro robot para pacientes externos que nos introduce en lo que llamamos la gestión conectada del medicamento, de forma que nos va a ayudar en la dispensación de la medicación para los más de 4.000 pacientes que anualmente pasan por nuestras Consultas de Atención Farmacéutica, con una gestión más automatizada, más sistematizada y que nos permita ahorrar tiempos para poder implementarlos en otras actividades", ha afirmado.

El objetivo pasa por contribuir al éxito de la terapia en un espacio que ofrece la mayor confortabilidad y confidencialidad en la atención que se presta en este servicio y que va a resultar muy accesible para los pacientes.