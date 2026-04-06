Cáritas organiza un coloquio sobre el Informe Foessa en Castilla-La Mancha

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GUADALAJARA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bajo el título 'Cuando los datos HABLAN', el miércoles 8 de abril, a las 18.00 horas, el edificio Hercesa de Guadalajara acogerá un coloquio sobre el informe Foessa de Cáritas en Castilla-la Mancha.

La vivienda como un punto clave de la desigualdad social y el trabajo de acción social desde Cáritas centrarán las intervenciones.

El informe Foessa analiza la exclusión social, pobreza y desigualdad en España, utilizando indicadores multidimensionales (vivienda, empleo, salud, educación) para diagnosticar la realidad social y proponer cambios.

Los ponentes del coloquio son María José Bustos Garrido, directora de Cáritas en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara; Marina Sánchez-Sierra, miembro del Equipo Estudios Cáritas Española y técnico de la Fundación Foessa; y Luis Ayala Cañón, catedrático de Economía en la UNED y miembro del Comité Científico de dicha fundación.