Cáritas traslada su tienda Moda re en Guadalajara para impulsar la inserción laboral y el consumo sostenible

Inauguración de la tienda de Cáritas en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tienda Moda re de Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara ha trasladado sus instalaciones a la calle Virgen del Amparo de la capital con el objetivo de ganar visibilidad, acercar la moda sostenible a un mayor número de ciudadanos y reforzar un proyecto de economía circular que favorece la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

La inauguración ha contado con la bendición del obispo y presidente de Cáritas Diocesana, Julián Ruiz Martorell.

Durante el acto, la directora de Cáritas Diocesana, María José Bustos, ha destacado que el nuevo establecimiento permitirá desarrollar un proyecto sustentado en "el cuidado del planeta y el cuidado de las personas", recordando que la creación de empleo de inserción sigue siendo una prioridad para favorecer la autonomía y la dignidad de quienes atraviesan situaciones de exclusión social.

Por su parte, Ruiz Martorell ha defendido el valor del trabajo como instrumento de desarrollo personal y de ayuda a los más necesitados, subrayando que iniciativas como esta ponen el talento y el esfuerzo de las personas al servicio del bien común.

Reciclamoda, la empresa de inserción social de Cáritas integrada en Moda re, empleó y formó durante 2025 a 15 personas, de las que el 60 por ciento accedió posteriormente a un empleo estable en el mercado laboral ordinario.

En la inauguración también han participado la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, y la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Susana Alcalde, quienes han coincidido en destacar el valor social y medioambiental del proyecto, al combinar la reutilización de residuos textiles con la creación de oportunidades de empleo e inserción para personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que han reiterado el respaldo de las distintas administraciones a esta iniciativa impulsada por Cáritas.