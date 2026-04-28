Carlos Buero avala el cuidado "fiel" del legado de Antonio Buero Vallejo tras visitar su biblioteca en Guadalajara

Visita a la biblioteca de Antonio Buero Vallejo. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sucesor de Antonio Buero Vallejo, Carlos Buero, ha visitado la biblioteca personal de su padre y el espacio expositivo que recrea su despacho, ubicado en la última planta del Palacio de la Cotilla, mostrando su "satisfacción" por el trato recibido y por el estado de conservación, catalogación y puesta en valor del legado del dramaturgo.

Durante la visita, Carlos Buero ha puesto en valor la fidelidad alcanzada en la recreación del despacho original del autor, un espacio donde escribió algunas de sus obras más reconocidas y que hoy se presenta como un reflejo preciso de su memoria creativa. Este espacio, inaugurado en diciembre de 2016, ha evolucionado hasta convertirse en una representación plenamente fidedigna, fruto de años de trabajo técnico y documental.

El heredero ha querido subrayar especialmente el "esfuerzo fidedigno" realizado por la concejalía de Cultura en la catalogación y conservación del fondo, reconociendo el rigor con el que se ha abordado este proceso mostrándose "muy satisfecho" con su estado actual. En este sentido, ha celebrado las indicaciones técnicas, el cuidado en cada detalle y el compromiso institucional con la preservación del patrimonio cultural.

La biblioteca, integrada dentro del propio espacio expositivo, alberga cerca de 1.950 obras ya catalogadas, junto a documentación, correspondencia personal, recuerdos familiares y piezas de gran valor simbólico como la máquina de escribir del autor. Entre los elementos más singulares destaca un pequeño "altar conmemorativo" que Buero Vallejo conservaba con objetos personales, retratos, incluyendo un jarrón con flores procedentes de la tumba de Antonio Machado.

El espacio también recoge recuerdos de la infancia del autor, regalos de sus hijos y su conocida colección de Christmas, ya expuesta previamente, consolidando un recorrido íntimo y completo por su trayectoria vital y artística, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tal y como el propio Buero Vallejo describía en su obra La casa del tiempo, este despacho fue un lugar esencial en su vida: "un espacio de creación, archivo y correspondencia donde se acumulaban libros y papeles, configurando un entorno profundamente ligado a su proceso creativo". Esa esencia ha sido respetada en la actual recreación museística.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa trabajando para perfeccionar aún más la exactitud del espacio, con nuevas actuaciones orientadas a mejorar la disposición de los fondos y archivadores. En 2024, el concejal de Cultura, Javier Toquero, explicó que se había realizado una primera clasificación del fondo y que se avanzaba en la elaboración de un listado topográfico y de catalogación, tarea que ha confirmado Toquero, ya está culminada tras un intenso trabajo técnico del departamento.

ACTUALIZACIONES CONSTANTES

Además, el espacio museístico se ha enriquecido recientemente con tres nuevas obras pictóricas del artista, entre ellas el retrato "Buero Vallejo retratista, el cuadro del comandante Antúnez", una pieza firmada por el dramaturgo que refuerza su faceta como pintor y amplía el valor expositivo del conjunto.

El legado de Buero Vallejo no solo se conserva, sino que se proyecta como un espacio vivo, en constante mejora y abierto a la ciudadanía, consolidándose como uno de los referentes culturales de la ciudad. La entrada es gratuita y el espacio puede visitarse los viernes y sábados de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas, en invierno y de 17.00 a 19.00 horas en verano, así como los domingos y festivos de 10.30 a 14.00 horas en el Palacio de la Cotilla.