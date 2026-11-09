Carlos Velázquez protagoniza este martes en Madrid un Encuentro Informativo de Europa Press con Tellado como presentador

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, será este martes el protagonista de un Encuentro Informativo organizado por Europa Press a partir de las 9.00 horas en el Hotel Rosewood Villa Magna, una cita en la que contará con la presentación del secretario general del Partido Popular y director de la campaña electoral, Miguel Tellado.

Una cita en la que el también líder de la lista electoral del PP en la provincia de Toledo pretende hacer balance de los tres años en los que lleva ostentando el bastón de mando en la capital toledana.

Su intención es exponer el modo en el que Toledo está "recuperando la influencia que nunca debió perder a través de una gestión basada en hechos, y no en Milagros", aseguran desde su gabinete a pocas horas del encuentro.

Una cita que cuenta ya con la confirmación de un centenar de personalidades del mundo de la empresa y de la política y para la que aún hay opciones de inscripción a través del enlace https://eventos.europapress.es/confirmacionevento/evento_alcalde_toledo