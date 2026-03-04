Carmelo García, nuevo rector de la UAH, asume el cargo "muy agradecido" y con "mucha responsabilidad"

Carmelo García, nuevo rector de la UAH. - UAH

GUADALAJARA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), el catedrático y hasta vicerrector para el Campus de Guadalajara, Carmelo García Pérez, ha asegurado sentirse "muy agradecido" a la comunidad universitaria y consciente de la "mucha responsabilidad" que asume desde ahora.

"Estoy muy agradecido a la comunidad universitaria por el resultado", ha subrayado en declaraciones a Europa Press García, quien ha reconocido que la victoria en primera vuelta no era previsible en una contienda con cuatro candidatos.

"No esperábamos sacar el resultado en primera vuelta con cuatro candidatos; no suele ocurrir nunca. Ha salido adelante y estoy muy orgulloso", ha afirmado.

El hasta ahora vicerrector del Campus de Guadalajara ha interpretado el respaldo como un mandato claro para iniciar una nueva etapa al frente de la institución durante los próximos seis años, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

"Un resultado tan contundente me obliga a mucha responsabilidad para hacer las cosas bien y trabajar desde el primer día", ha incidido.

García, que competía con José Antonio Portilla, María Sarabia y María Jesús Such, dirigirá una universidad con presencia tanto en Alcalá de Henares como en Guadalajara, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria de gestión y donde ha estado al frente del Vicerrectorado del campus.

En este sentido, ha mostrado también su orgullo por sus raíces.

"Me siento cogolludense, guadalajareño y cabanillero. Es un honor inmenso", ha señalado, reivindicando su vinculación con la provincia en una jornada que ha calificado de "muy especial".

NUEVO CAMPUS DE GUADALAJARA, HORIZONTE 2027

Preguntado por el desarrollo del nuevo campus en Guadalajara, uno de los proyectos estratégicos de la UAH en Castilla-La Mancha, García ha confirmado que se mantienen los plazos previstos.

"En el curso 2027 tendremos finalizado el complejo de Las Cristinas, incluso antes", ha explicado, avanzando también que el nuevo aulario previsto en la zona del aparcamiento completará la actuación.

"También tendremos buenas noticias en ese aspecto", ha añadido, en referencia a unas infraestructuras que marcarán la consolidación de la presencia de la UAH en Guadalajara y que han sido una de las prioridades del equipo rectoral en los últimos años.

Catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, García ha desempeñado, entre otras responsabilidades, las de director del Campus de Guadalajara y distintos vicerrectorados, además de haber sido subdirector general adjunto de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas en el Ministerio de Economía y Competitividad y delegado de España ante la OCDE en el proceso NAEC.

En su proyecto, presentado bajo el lema 'Carmelo Impulso UAH', apostó por una universidad que "ponga en el centro a las personas" y que aborde los problemas cotidianos de la comunidad universitaria, desde la burocracia hasta la mejora de infraestructuras, junto al refuerzo de la excelencia académica, la investigación competitiva y la transferencia al entorno.

FELICITACIONES DESDE CABANILLAS, COGOLLUDO Y CASTILLA-LA MANCHA

Tras conocerse su victoria, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le ha trasladado su enhorabuena a través de redes sociales: "Enhorabuena a Carmelo García, nuevo rector de la Universidad de Alcalá con un resultado incontestable, el 57% de los votos. Estoy seguro, porque te conozco, de que trabajaremos con la misma lealtad y eficacia por nuestro campus en Guadalajara con la que hemos trabajado con José Vicente Saz, un magnífico rector que se despide con el reconocimiento de todos".

También José García Salinas, alcalde de Cabanillas del Campo, donde reside el rector, ha hecho lo propio felicitado públicamente al nuevo rector, vecino del municipio.

"Es un orgullo inmenso para Cabanillas del Campo que la máxima autoridad de una universidad como la de Alcalá sea convecino nuestro. Carmelo es una extraordinaria persona y estoy seguro de que va a realizar una extraordinaria labor", ha manifestado.

Desde el Ayuntamiento de Cogolludo han expresado igualmente su "orgullo y satisfacción" ante el hecho de que un vecino muy vinculado a la villa asuma la máxima responsabilidad académica de la institución.

Su alcalde, Juan Alfonso Fraguas, ha subrayado el compromiso de Carmelo García con su pueblo natal: "Él y su hermano Francisco, dada su brillantez, ayudaron a muchos cogolludenses a superar pruebas académicas, entre los que me cuento, y estuvieron siempre disponibles para aconsejar a quienes lo necesitaban. Carmelo es un ejemplo de compromiso con su comunidad", concluye el regidor.