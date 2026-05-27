Carmen Blázquez, nueva alcaldesa de Pioz tras prosperar una moción de censura en un pleno bronco y cargado de tensión

Carmen Blázquez, nueva alcaldesa de Pioz tras prosperar una moción de censura. - EUROPA PRESS

La socialista desbanca a Manuel López con el apoyo de PP y Unidas Podemos entre gritos, insultos y fuerte división vecinal

PIOZ (GUADALAJARA), 27 (EUROPA PRESS)

La localidad alcarreña de Pioz ya tiene nueva alcaldesa. La socialista Carmen Blázquez ha asumido este miércoles el bastón de mando del municipio tras prosperar la moción de censura presentada contra el hasta ahora alcalde, el también socialista Manuel López Carvajal, en un pleno extraordinario marcado por la tensión, los gritos, los insultos y la división entre vecinos.

La sesión, celebrada en el pequeño salón de actos del Ayuntamiento, ha obligado a dejar a decenas de personas fuera por falta de espacio y ha estado acompañada de continuas interrupciones desde el público, con proclamas tanto a favor como en contra de la nueva regidora.

"Que vote el pueblo", "Carmen, traidora", "No nos representa" o "Lo que mueve esto es el dinero" han sido algunos de los gritos que se escucharon durante buena parte de un pleno que, en algunos momentos, obligó incluso a la intervención de agentes de la Guardia Civil para tratar de contener la tensión.

Entre el público también se han podido ver carteles con mensajes como "La moción tiene explicación: dinero y ambición", "Oportunista, desleal, tránsfuga y traidora" o "No a la moción de censura", en una jornada de máxima crispación política y vecinal en la localidad.

Tras ser proclamada alcaldesa con el respaldo del PP y de Unidas Podemos, Carmen Blázquez ha agradecido el apoyo recibido y ha defendido la moción asegurando que responde a una "profunda convicción" de trabajar para mejorar el municipio y "dejar un Ayuntamiento despejado de sombras".

También ha negado que la iniciativa pretenda frenar proyectos en marcha y ha sostenido que, tras "tres años de abandono", no se han producido "mejoras sustanciales" en Pioz.

La nueva alcaldesa ha criticado además la gestión económica del anterior equipo de Gobierno y rechazado algunas de las afirmaciones realizadas por el Ejecutivo saliente, asegurando que "es falso que la deuda esté pagada".

También ha puesto en duda avances anunciados como el instituto, del que ha afirmado que "ni siquiera tiene proyecto", y ha asegurado que muchas de las iniciativas anunciadas durante la legislatura se han quedado en "promesas falsas".

Por su parte, el ya exalcalde Manuel López ha defendido su gestión y ha calificado la moción de "injustificada", cuestionando además el momento elegido y el perfil de la nueva regidora.

A su juicio, Blázquez carece de la "preparación y experiencia" necesarias para dirigir el Ayuntamiento y ha advertido de las dificultades para mantener la estabilidad de un gobierno sustentado por PSOE crítico, PP y Unidas Podemos.

López ha negado problemas económicos graves en el Consistorio y ha asegurado que las arcas municipales cuentan con liquidez suficiente para hacer frente a la deuda existente. Asimismo, ha reivindicado proyectos impulsados durante su mandato como el Plan Astra, el convenio para el futuro centro de salud o el instituto de la localidad.

El exalcalde también ha acusado a Unidas Podemos de querer dirigir el Ayuntamiento "desde detrás" y ha criticado que la moción responda más "a intereses políticos que a problemas reales de gestión".

Desde el PP, José Antonio Gutiérrez ha justificado el apoyo de su grupo a la moción "por responsabilidad", al considerar que la situación económica municipal "no se puede sostener ni un día más".

No obstante, ha dejado claro que los 'populares' no entrarán en el nuevo equipo de Gobierno porque "no les mueven los sillones ni los sueldos", aunque sí mantendrán una labor de fiscalización y apoyo a las propuestas beneficiosas para el municipio.

En representación de Unidas Podemos, Ricardo García ha defendido la "valentía" de Carmen Blázquez y se ha mostrado crítico con la presión sufrida por la nueva alcaldesa durante las últimas semanas.

En medio de constantes interrupciones y gritos desde el público, ha acusado al PSOE de haber iniciado años atrás la dinámica de las mociones de censura en el municipio y ha negado que la deuda municipal esté completamente saldada.

Por su parte, el concejal no adscrito Carlos Alberto Torre ha calificó la moción de "vergüenza" y ha acusado a sus impulsores de utilizar el Ayuntamiento "con fines políticos", mientras que el portavoz de Vox, José Miguel Malpartida, ha cargado duramente contra la nueva alcaldesa durante su intervención.

Al término del pleno, Manuel López ha asegurado que acepta "el mecanismo democrático" de la moción de censura, pese a discrepar de sus razones, y ha avanzado que ejercerá una oposición "de máxima colaboración" para que los proyectos iniciados durante su mandato puedan culminarse.

En declaraciones posteriores, el secretario provincial del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha defendido la gestión de López Carvajal, al que ha definido como "el mejor alcalde de Pioz", y ha calificado la moción de censura de "injusta", asegurando que responde al "odio" y al intento de "paralizar proyectos" estratégicos para el municipio.

Todo ello, en un municipio en cuya Plaza del Ayuntamiento seguían escuchándose soflamas contra la actual regidora tras terminar la moción de censura.