Carmen Calvo ve "muy bien" que Von der Leyen haya rectificado: "La democracia hay que defenderla con claridad mental"

La Presidenta Del Consejo De Estado, Carmen Calvo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, considera que "ha estado muy bien" que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "haya rectificado" 24 horas después de defender ante el cuerpo diplomático europeo que el bloque "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas.

"Ayer nos pegamos un sobresalto, los demócratas europeos, pero parece que hoy vuelven las aguas a sus cauces. Yo me alegro mucho porque la democracia hay que defenderla con claridad mental también, no vale estar confusos un día porque ocurran cosas, hay que tener la mirada larga, yo creo que eso es lo que ha ocurrido hoy, que la mirada de Europa es bastante más larga", ha comentado.

A preguntas de los medios tras realizar una visita institucional al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y acompañada por el presidente de este órgano, Javier de Irízar, Calvo ha rechazado la afirmación de que el orden mundial no exista.

"El orden mundial se llama derecho internacional, se llaman Derechos Humanos, que están dentro del derecho internacional, se llama la obligación de los estados de cumplir los tratados que firman, se llama que el imperio de la ley esté por encima de las decisiones subjetivas y arbitrarias de cualquiera en cualquier lugar del mundo, se llama civilización", ha especificado.

A su juicio, este miércoles muchos europeos "nos sentimos completamente extrañados de que la Europa de las democracias, la Europa que ha aportado tanto al derecho y a la teoría de la democracia, a las libertades, a la igualdad y a los derechos de ciudadanía, se descolgara diciendo que ese orden ya no existe", cuando precisamente ese orden "está ahora mismo combatiendo".

De ahí que la presidenta del Consejo de Estado haya pedido "a todo el mundo" que "antes de apuntarse al mantra de 'ya no existe' se apunte al mantra de 'hay que sostenerlo y hay que expandirlo' por todos aquellos lugares del mundo que todavía no son democracia".

Además, ha añadido que se equivoca quien piense que "esto es reversible". "Puede que tenga días malos, ahora lo estamos viviendo, puede que tenga zonas difíciles, pero el destino de la humanidad es la libertad, la dignidad de todos, la igualdad de todos, la democracia redistribuyendo desde el Estado de Bienestar, bienestar para todos, y ese es el destino de la humanidad".

"Yo le pediría a quien pueda que, antes de dar eso por cancelado, se coloque en el otro lado para protegerlo pero es lo que le ha ocurrido a Ursula von der Leyen, que en 24 horas ha tenido que decir que Europa está firme en la defensa del derecho internacional de las democracias, de los Derechos Humanos, de todo lo que eso significa, que entre otras cosas significa arreglar las discrepancias pacíficamente y no con guerra".

Respecto al papel de Europa en este contexto, Carmen Calvo ha negado que Europa "no pueda hacer nada" pues "la gente se levanta por su dignidad en cualquier lugar del mundo" y si uno se mira la historia "no hemos hecho más que ampliar camino en esa dirección".