Carolina Durante saldará su deuda pendiente con Albacete actuando el 20 de febrero en una cita con entradas ya agotadas

Carolina Durante salda la deuda pendiente con Albacete y actuará el 20 de febrero en la ciudad con entradas agotadas

ALBACETE 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carolina Durante saldará la deuda que tiene pendiente con la ciudad de Albacete con el concierto que ofrecerá el próximo viernes, 20 de febrero, en la sala Clandestino de la ciudad. Un concierto que ha colgado ya el cartel de 'no hay entradas'.

El grupo, según informa Sonido Muchacho a Europa Press, hizo el anuncio de este concierto aprovechando el resultado del partido del Albacete contra el Real Madrid, "un guiño que conectó directamente con la ciudad y que disparó la conversación en redes".

Se trata de un concierto "largamente pedido" por los fans albaceteños de la banda madrileña, que llevaban años reclamando una actuación de la banda en la ciudad y que ha respondido agotando pocos días después de anunciar su actuación.

"Con este show, Carolina Durante salda por fin una deuda pendiente con la ciudad y confirma el vínculo real que mantiene con su público, escuchando y respondiendo a una demanda que llevaba tiempo sobre la mesa", apunta Sonido Muchacho.