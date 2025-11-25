La Carrera BTT Albacete reunirá este domingo a unos 700 ciclistas en su XIII edición

ALBACETE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes se ha presentado la XIII Carrera BTT Albacete 2025, una prueba que se disputará este domingo, 30 de noviembre, y en la que se prevé reunir a más de 700 ciclistas.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Villaescusa; el diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha; la responsable de Marca y Comunicación de Globalcaja, Lucia Mallol; y el Asesor Técnico de la prueba, Manuel Garijo, han presentado esta prueba, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

El responsable municipal ha señalado que "esta prueba es un orgullo para la ciudad porque representa nuestra manera de entender el deporte como un espacio de convivencia, de superación y de participación abierta a todas las personas", al tiempo que ha destacado que "Albacete es una ciudad que apuesta por eventos deportivos seguros y capaces de proyectar la imagen de un municipio saludable".

Villaescusa ha afirmado que seguirán "trabajando para que cada edición sea mejor porque el deporte es una prioridad política para este equipo de Gobierno y un compromiso firme con nuestra ciudadanía", subrayando que la XIII Carrera BTT Albacete 2025 se celebrará el domingo 30 de noviembre a partir de las 10.00 horas y que la salida y la meta volverán a ubicarse en el Recinto Ferial, en un recorrido que mantiene los trazados corto y largo de la edición anterior.

El concejal también ha recordado que "la prueba forma parte del Circuito Provincial de BTT siendo la carrera con mayor participación, con una previsión de más de 700 ciclistas que recorrerán caminos de dominio y uso público con todas las garantías y supervisiones necesarias".

PLAN DE SEGURIDAD

El responsable municipal ha detallado que la organización ha elaborado un Plan General de Seguridad en coordinación con Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, servicios médicos y voluntarios para garantizar un dispositivo integral que contempla evacuaciones, prevención de riesgos y la actuación del coordinador sanitario responsable de todos los puestos del circuito conforme a la normativa vigente.

Asimismo, ha señalado que "se contará con el apoyo del Grupo Hospitalario HLA que aportará el personal médico y de enfermería necesarios, una UVI móvil y ambulancias de traslado junto con socorristas distribuidos por todo el recorrido".

Francisco Villaescusa ha querido agradecer "el trabajo impecable de todo el personal del Instituto Municipal de Deportes y de los cuerpos de seguridad y emergencias" así como "la implicación de las entidades patrocinadoras y de la Diputación que hacen posible que esta prueba siga creciendo". Finalmente, ha invitado a toda la ciudadanía a animar a los participantes y a disfrutar de un evento que "nos une como ciudad y proyecta el compromiso de Albacete con un deporte seguro y de calidad".

Por su parte, el diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha, ha señalado que "el esfuerzo realizado por incrementar la participación en la prueba está dando resultado y hace que tengamos una de las pruebas BTT mejor valoradas dentro del circuito", añadiendo que "cerramos un año por todo lo alto, en este sentido, y con la responsabilidad de seguir mejorando en los siguientes".

Lucia Mallol, responsable de Marca y Comunicación de Globalcaja, ha subrayado el apoyo y colaboración de la entidad, indicando que "ayuda a difundir nuestros valores, los valores corporativos y a fomentar, entre todos ellos, la superación, el esfuerzo y el trabajo en equipo sin importar la edad".

Manuel Garijo, asesor técnico de la prueba, ha recordado que "el recorrido quizá es más exigente por la distancia, pero si adaptas la marcha a tus posibilidades, no hay ningún inconveniente en terminar la prueba más larga en torno a las dos horas o dos horas y media, dependiendo de las condiciones meteorológicas".

El presupuesto estimado para la XIII Carrera BTT Albacete 2025 asciende a 35.000 euros destinados a obsequios, trofeos, avituallamientos colaboradores, Protección Civil, mantenimiento, logística, ambulancias, seguros y otros gastos asociados al correcto funcionamiento de la prueba.