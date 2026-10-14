La Carrera Solidaria contra la ELA de Eurocaja Rural bate récords con 6.700 participantes y 151.100 euros de recaudación

Fundación Eurocaja Rural Vuelve A Hacer Historia Con Su Carrera Solidaria Contra La ELA - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Solidaria contra la ELA impulsada por la Fundación Eurocaja Rural ha alcanzado en su edición de 2026 la cifra record de recaudación de 151.100 euros, que se suman al éxito de participación con 6.700 personas.

Así lo ha revelado este miércoles la propia Fundación Eurocaja Rural, destacando el respaldo social conseguido por la iniciativa que "continúa creciendo año tras año y movilizando a miles de personas en torno a un mismo objetivo: apoyar a las personas afectadas por ELA y a sus familias", según ha apuntado en un comunicado de prensa.

La recaudación se destinarán íntegramente a las entidades beneficiarias de la Carrera, Asociación Regional ELA Castilla-La Mancha-Adelante, Adela Madrid, ELA Castilla y León, Adela Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, Araela Aragón, CanELA (Cantabria), VencELA (La Rioja), ELA Andalucía y ELA Extremadura.

La Carrera continúa ampliando también su dimensión nacional. Junto a los miles de personas que participaron presencialmente, corredores y dorsales solidarios de diferentes puntos de España se sumaron de manera virtual desde sus propias localidades, convirtiendo la iniciativa en un gran movimiento capaz de unir territorios en torno a una misma causa.

La campaña de la Carrera Solidaria contra la ELA 2026 en redes sociales ha superado los 6 millones de impresiones, multiplicando ampliamente su repercusión y llevando el mensaje de solidaridad y sensibilización frente a la ELA mucho más allá del propio día de la Carrera.

Desde la Fundación Eurocaja Rural destacan el valor de la promoción de personas destacadas en distintos ámbitos, junto a asociaciones de pacientes de toda España, que han compartido mensajes de apoyo vistiendo la camiseta de la Carrera y contribuyendo a dar visibilidad a la realidad de las personas afectadas por la enfermedad.

Cientos de personas, colectivos y entidades han convertido sus redes sociales en altavoces de solidaridad y han participado activamente en las distintas acciones impulsadas en torno a la Carrera.

Especialmente significativa ha sido la respuesta a la iniciativa '1 foto, 1 euro', que ha conseguido reunir 1.245 fotografías compartidas en redes sociales.

A ello se suma el éxito de la acción '100% Solidarios', en la que más de 82 entidades sociales han compartido sus vídeos para participar en esta movilización y mostrar su respaldo a las entidades beneficiarias.

La Fundación también ha celebrado la implicación de más de 100 personas voluntarias, así como las empresas y entidades colaboradoras, Eurocaja Rural, Minsait, Grupo Eulen, Grupo Unitel, la Junta y el Ayuntamiento de Toledo.