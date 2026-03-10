Las carreteras de El Cardoso de la Sierra tendrán barreras de seguridad tras 379.999 euros de inversión de la Diputación

Junta de Gobierno de la Diptuación de Guadalajara. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara instalará barreras de seguridad tipo bionda en varios tramos de carreteras de la zona de El Cardoso de la Sierra y sus pedanías, con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios y reducir los riesgos y daños derivados de posibles salidas de vía.

La Junta de Gobierno de la Institución provincial ha aprobado este martes el proyecto técnico de esta actuación, incluida en el Plan de Mantenimiento de Carreteras 2026, que cuenta con un presupuesto de 379.999 euros, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

De esta forma, la intervención se llevará en la GU-187, entre Peñalba de la Sierra y el límite de la provincia de Madrid; la GU-180, de Colmenar de la Sierra a la GU-187; la GU-223, de Bocígano a la GU-187; la GU-184, de Cabida a la GU-187; y la GU-181, de Corralejo a la GU-187.

El proyecto contempla la colocación de barreras de seguridad para minimizar los daños en caso de accidente por salida de vía y reforzar la seguridad de los conductores. Además, contribuirá a mejorar las condiciones de circulación, incrementando la calidad de la conducción y la protección de las personas.

El plazo de ejecución previsto es de seis meses y durante los trabajos no se producirán cortes totales de tráfico en ninguna de las vías. Se realizarán cortes puntuales y/o desvíos provisionales por el carril contrario o por vías alternativas, garantizando en todo momento el paso de los vehículos de emergencia.