Los castellanomanchegos salen a la calle para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma: "Ceuta no se vende"

Concentración en Toledo en apoyo a Ceuta - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de castellanomanchegos se han concentrado este miércoles en distintos puntos de la región para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma, coincidiendo con el Día de Ceuta, tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y la crisis migratoria vivida en las últimas semanas.

La iniciativa ciudadana 'Por Ceuta', surgida en redes sociales, ha ido concretando convocatorias ciudadanas en diferentes municipios, mientras que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a concentrarse frente a los ayuntamientos.

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha se ha afeado estos días que haya quien "de forma unilateral haga convocatorias, valiéndose de la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), --en manos del PP-- sin diálogo".

En la concentración de Toledo --que ha congregado a unas 6.000 personas según datos del Ayuntamiento-- han participado el secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el alcalde de Toledo y presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, entre otros dirigentes del PP.

La vicealcaldesa de Toledo Inés Cañizares, y el resto de concejales de Vox también han acudido también a esta cita, que también ha sido secundada por el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás.

En una plaza del Ayuntamiento abarrotada y llena de banderas de España, se han podido ver pancartas en las que se podía leer 'No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España' o 'Ceuta, Toledo está contigo'.

De su lado, Tellado ha afirmado que este miércoles "España ha sido un clamor" que ha respaldado a Ceuta, trasladando "su aliento" a los ceutíes, y es por ello que ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones "si le queda un mínimo de decencia y respeto", en el pleno que este jueves se celebra en el Congreso de los Diputados.

"Hay que mandar un mensaje claro a los ceutíes de apoyo, solidaridad, respeto, respaldo. No los vamos a dejar solos", ha afirmado el dirigente del PP tras defender que el próximo gobierno 'popular' defenderá "Ceuta como se merece".

A su juicio, "Ceuta ha sido víctima de una invasión programada, planificada, de la que el gobierno de España tenía conocimiento y no hizo nada". "Miró para otro lado y dejó al pueblo de Ceuta abandonado a su suerte. Hay responsables políticos de lo que ha ocurrido".

Por eso, ha señalado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "debería estar recogiendo las cosas de su despacho, metiéndolas en una caja de cartón y presentando su dimisión inmediata", porque "ha mentido".

"El Gobierno sabía lo que se estaba preparando del otro lado de la frontera, sabía lo que se estaba preparando en Marruecos. Y el Gobierno dejó solo a los ceutíes", ha lamentado.

NÚÑEZ CARGA CONTRA LA AUSENCIA DE PAGE

De su lado, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha enfatizado que "el pueblo unido está respondiendo en defensa de España". "España ha sido invadida a través de nuestra frontera por Ceuta. Se han violado nuestras fronteras, se ha puesto en riesgo la integridad territorial de nuestro país y todo esto tiene un responsable que es el Partido Socialista y sus dirigentes, empezando por Pedro Sánchez".

Además, ha aprovechado para cargar contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por no acudir a las concentraciones. "Hoy solo han faltado en las calles de Castilla-La Mancha los dirigentes del PSOE".

"Los castellanosmanchegos no se merecen un presidente como Page, que dice una cosa y hace radicalmente la contraria, y que cuando llega la hora de la verdad siempre está en el mismo lugar, con Pedro Sánchez y con el PSOE".

El alcalde de Toledo ha celebrado que "Toledo ha vuelto a estar a la altura". "Hoy en Toledo nos hemos congregado cerca de 6.000 personas llenando esta plaza del ayuntamiento y calles aledañas en lo que ha sido la manifestación pública más importante que nunca antes ha tenido la ciudad".

ALBACETE SE CONCENTRA AL GRITO DE 'CEUTA NO SE VENDE'

En Albacete, además del alcalde, Manuel Serrano, concejales de PP y de Vox, han acudido a la concentración varios concejales del PSOE. En la puerta de la Casa Consistorial, se han congregado los albaceteños ataviados con bandera de España y con el hilo musical de fondo de 'Que Viva España' de Manolo Escobar. Al grito de "Ceuta no se vende" y "Sánchez, traidor", los albaceteños han mostrado su rechazo a la gestión del Gobierno.

Según cifras municipales basándose en datos de la Policía, han asistido 28.000 albaceteños en la plaza de la Catedral frente a la Casa Consistorial y las calles adyacentes.

El alcalde, Manuel Serrano ha trasladado el apoyo firme y sin fisuras a los ceutíes, destacando la "serenidad y firmeza" de una movilización ciudadana destinada a poner en valor que "Ceuta es una parte irrenunciable de nuestro país y de nuestra historia".

SOLIDARIDAD Y APOYO DESDE CIUDAD REAL Y GUADALAJARA

En Ciudad Real, según datos del Ayuntamiento, se han congregado 7.000 personas que han llenado la Plaza Mayor, en un acto en el que se ha escuchado el himno de ciudad autónoma y en el que el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha leído la carta remitida por Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, a todos los alcaldes de España.

El alcalde ha querido mandar "la solidaridad del pueblo español, concretamente del ciudadrealeño, en las dificultades que están sufriendo después de un ataque, de una violación a la integridad territorial del país".

En Guadalajara, en la Plaza Mayor y alrededores se han congregado a unas 10.000 personas, según datos de la Policía Local. La concentración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y de todos los concejales del equipo de Gobierno, además de representantes de Vox. No han estado presentes representantes de otras formaciones políticas.

Durante la lectura del manifiesto por parte de la alcaldesa, las consignas y los gritos de los asistentes han obligado a Guarinos a interrumpir su intervención en varias ocasiones, aunque en su manifiesto ha trasladado la solidaridad de la capital alcarreña con la ciudad autónoma y ha reclamado al Gobierno de España que actúe "con firmeza y sin ambigüedades",

En Cuenca, en torno a 2.500 personas se han reunido en la Plaza Mayor, donde se han escuchado cánticos multitudinarios contra Pedro Sánchez.

La presidenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Beatriz Jiménez, y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cuenca, Rafael Rodríguez, han leído el manifiesto de apoyo al pueblo de Ceuta ante una situación "que está poniendo a prueba nuestra capacidad para defender nuestras fronteras", por lo que con este acto los manifestantes lanzaban el mensaje de que "Ceuta no está sola y será siempre España".

Jiménez ha recordado que pidieron al alcalde, Darío Dolz, que el Consistorio respaldara en su conjunto esta cita, aunque sí que ha agradecido que se atendiera su propuesta de iluminar la Torre de Mangana en solidaridad con el pueblo ceutí.

En la concentración celebrada en la Plaza del Pan de Talavera de la Reina y detrás de la pancarta 'Talavera de la Reina con Ceuta' estaban su alcalde, José Julián Gregorio, y el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, entre otros dirigentes políticos. Según datos del Ayuntamiento, han acudido a la concentración cerca de 5.000 personas.

Gregorio ha mostrado su apoyo a Ceuta y a todos los ceutíes y Moreno ha exigido llamar a las cosas por su nombre y ha calificado de "invasión" la entrada masiva de más de 100.000 personas en la ciudad autónoma, rechazando que se trate de una simple crisis migratoria.