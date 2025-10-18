Castellar de Santiago reabre su pabellón deportivo tras reparar los daños del temporal de agosto de 2024

CIUDAD REAL 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castellar de Santiago ha celebrado este sábado la reapertura del pabellón polideportivo 'María Dolores Fuentes Fernández', tras las obras de reparación de los graves daños sufridos como consecuencia de un fenómeno climatológico extremo el mes de agosto del pasado año.

El acto ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, junto a la alcaldesa, María del Carmen Ballestero, y la delegada de la Junta, Blanca Fernández, entre otras autoridades, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

Valverde se ha mostrado feliz por la recuperación de este espacio deportivo para la localidad. "Hoy es un día muy bonito para Castellar y para toda la provincia de Ciudad Real. Ver cómo un municipio recupera una infraestructura tan vital es motivo de satisfacción para todos", ha señalado el presidente de la Institución provincial.

Asimismo, ha explicado Valverde que la Diputación ha aportado 125.000 euros al ayuntamiento para financiar una parte significativa de la obra y ha destacado que desde la institución provincial "nos pusimos al lado del consistorio desde el primer momento, para que este pabellón pudiera volver a ser utilizado. Hoy podemos comprobar el magnífico resultado de ese esfuerzo conjunto".

De hecho, la institución provincial envió a varios técnicos en los días posteriores a la catástrofe para hacer una evaluación inmediata de la situación y el mismo presidente hizo una visita oficial.

Valverde ha subrayado además que, solo en el último año, la Diputación ha destinado casi 2,5 millones de euros a municipios de la provincia afectados por emergencias climatológicas y que en total la institución provincial invertirá más de 75 millones de euros en 2025 en apoyo a infraestructuras y servicios municipales.

"La Diputación ha respondido con agilidad y rapidez. Hace poco más de un año este pabellón estaba prácticamente destruido, y hoy vuelve a ser un espacio nuevo al servicio de todos los vecinos", ha señalado.

Por su parte, Ballesteros ha subrayado que "la colaboración entre instituciones hace crecer a los municipios". También ha tenido palabras de agradecimiento hacia los vecinos por su "paciencia" y especialmente a todos los jóvenes deportistas durante el año en que las instalaciones permanecieron cerradas.

Ha remarcado la alcaldesa la importancia del pabellón, que no solamente tiene un uso deportivo "es parte de la vida social de Castellar. Aquí se celebran ferias, fiestas y actividades que unen a nuestro pueblo". Ballesteros ha tenido además palabras de agradecimiento hacia el Ayuntamiento de Almuradiel y su alcalde, Braulio Egido, y le han hecho entrega de una placa de reconocimiento por ceder sus instalaciones deportivas durante el tiempo que duraron las obras "gracias a su generosidad, el deporte en Castellar no se detuvo".

En la misma línea, Fernández ha resaltado la colaboración institucional que ha permitido ver hoy "un pabellón que parece completamente nuevo, que es motivo de alegría, especialmente para la juventud del pueblo y para la infancia y que, además, también es un centro donde se desarrolla buena parte de la actividad cultural y social del municipio".

La delegada de la Junta ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado en la reparación de los daños con 80.0000 euros "entendemos que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que estar siempre que un ayuntamiento, que un municipio necesita de nuestra ayuda ante una situación de emergencia, de urgencia o de una catástrofe con los recursos que tenemos".

Además, ha dado a conocer que el Gobierno de Emiliano García-Page ha concedido una ayuda al Ayuntamiento de Castellar de Santiago destinada al diseño y desarrollo de un Plan de Emergencia para que, en la medida de lo posible "pueda responder con mayor eficacia a cualquier tipo de catástrofes, especialmente a las inundaciones, que lamentablemente cada día, por motivos del cambio climático, son más recurrentes y más graves".

El acto inaugural ha contado también con la presencia de la portavoz del Equipo de Gobierno, Rocío Zarco, las diputadas provinciales, Vanessa Irla y María Esther Mora, numerosas autoridades y público de Castellar.

Tras el corte de cinta por parte de las autoridades, los asistentes pudieron recorrer las renovadas instalaciones, comprobando el excelente estado del pabellón y las mejoras incorporadas para su uso futuro. La recuperación de este espacio no solo supone un impulso para el deporte local, sino también para la vida social y cultural de Castellar de Santiago.