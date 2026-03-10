Castilla-La Mancha abre la semana que viene el proceso de participación de la nueva Ley de Accesibilidad - JCCM

CUENCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, ha anunciado que la semana que viene se publicará en el Portal de Participación del Gobierno de Castilla-La Mancha el primer bloque del texto de esta ley y estará abierto hasta el mes de junio.

Así lo ha confirmado en el estreno del corto documental de Simón Noguera 'Todo Cosa' que ha tenido lugar este martes en Cuenca, ha informado la Junta en nota de prensa.

Escudero ha remarcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha defiende la accesibilidad universal en la cultura como un derecho ciudadano y trabaja para incorporarlo en la Ley de Accesibilidad Universal que se está elaborando.

"Una de las apuestas del Gobierno de Castilla-La Mancha es hacer accesible la cultura", ha remarcado Escudero. "La cultura debería formar parte de la vida de todas las personas, independientemente de que tengamos una limitación o no, independientemente de que haya o no una discapacidad", ha explicado.

Por este motivo, José Luis Escudero ha confirmado que "en la nueva Ley de Accesibilidad Universal, en la que estamos inmersos en su elaboración, la cultura va a formar parte de dicho articulado".

En este sentido, ha señalado que "queremos promover la accesibilidad de todas las personas, con independencia de su condición, a la cultura y ahí estamos hablando de instalaciones o itinerarios que la hagan accesible, pero no solamente lo que tiene que ver con la parte física, sino sobre todo con el contenido y el producto cultural accesible".

Sobre este proceso de avance hacia la accesibilidad de la cultura, Escudero ha mencionado las posibilidades de los medios tecnológicos, audioguías, subtitulados, el braille, las herramientas de lectura fácil o los bucles magnéticos para facilitar toda la información. "Vamos a estudiar y a trabajar para que estos recursos que formen parte de ese articulado de la Ley de Accesibilidad Universal que estamos elaborando", ha indicado.

Escudero ha señalado que "hemos invitado a participar en la elaboración de esta ley también a entidades diversas del mundo de la cultura de Castilla-La Mancha, junto la participación de la propia Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través de la Viceconsejería de Cultura". Ha recordado que hace unas semanas "tuvimos el primer acto para iniciar el proceso de participación ciudadana con casi 200 personas que representaron a todos los ámbitos de la sociedad de Castilla-La Mancha".

Por eso, José Luis Escudero ha querido "agradecer a todas esas personas que formaron parte de la jornada inicial" y ha hecho un llamamiento "para que cualquier persona que quiera participar en la elaboración de esta ley, acceda a través del Portal de Participación, desde la semana que viene y hasta el mes de junio para que nos haga llegar todas las aportaciones".

Finalmente, José Luis Escudero ha dado la enhorabuena al director del corto, así como a todo su equipo por el trabajo y por el compromiso con la visibilización de esta realidad.

"Creo que como muy bien señalaba ayer nuestro presidente Emiliano García-Page en el acto institucional de reconocimientos a la iniciativa social, entidades, colectivos y personas como Simón son fundamentales en Castilla-La Mancha y son fundamentales además en un contexto donde prima más el ruido que la apuesta por la cultura con mayúsculas", ha señalado.