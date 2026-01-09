Castilla-La Mancha acerca la educación en diversidad del SAI LGTBI a estudiantes y profesionales de la región

Formación en el IES 'Martín Vázquez de Arce' de Sigüenza. - JCCM

GUADALAJARA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Atención Integral a personas LGTBI, ha impartido en el IES 'Martín Vázquez de Arce' de Sigüenza una formación dirigida a alumnado de Educación Secundaria, con el objetivo de fomentar la educación en diversidad y prevenir la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha acompañado al alumnado de Sigüenza en la primera jornada de estas formaciones y ha destacado la importancia de intervenir desde edades tempranas, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Para el Gobierno de Castilla-La Mancha es un compromiso firme que los servicios que ponemos a disposición estén para todos y cada uno de los municipios, independientemente de cerca o de lo lejos que estén de las capitales de provincia. Hoy estamos construyendo una sociedad mejor, estamos ayudando a que estas personas adolescentes tengan herramientas para alcanzar ese objetivo, en tiempos en los que los discursos de odio, la crispación, la situación conflictiva en la sociedad, especialmente les llega a las personas jóvenes a través de las redes sociales", ha asegurado.

Durante la jornada han participado 93 alumnos y alumnas de entre 14 y 16 años, que han trabajado con dinámicas adaptadas a su edad sobre conceptos básicos de diversidad sexual y de género, identificación de estereotipos y prejuicios, prevención de la LGTBIfobia y fomento de la empatía y la convivencia. El programa continuará el lunes 12 de enero con otras cuatro sesiones dirigidas a 68 estudiantes, completando un total de siete talleres que beneficiarán a 161 jóvenes de la localidad.

Simón también ha destacado el papel del SAI LGTBI como servicio público y como mecanismo de prevención contra el odio, dentro de los objetivos de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha.

"Uno de sus principales objetivos era el de formar y concienciar a través de la educación para poder tener una sociedad que se base en el respeto, la convivencia y en la igualdad y, sobre todo, también para poder detectar de una manera más eficiente y más eficaz los casos de acoso, de aislamiento, de discriminación y de LGTBIfobia, que son aquellos casos de odio hacia las personas por su identidad o su orientación sexual", ha indicado.

El programa forma parte de la estrategia de la Consejería de Igualdad para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos con todas las personas. Las acciones formativas del SAI LGTBI permiten, además, sensibilizar a sectores estratégicos como el educativo, el sanitario y juvenil, las entidades sociales o el ámbito laboral, social o comunitario, consolidando el papel del servicio como recurso público de referencia en Castilla-La Mancha.

Solo en 2025, las formaciones del SAI LGTBI alcanzaron a más de 1.100 personas de manera directa y a más de 2.500 de forma indirecta, entre alumnado, profesorado y profesionales de distintos ámbitos.

Con estas formaciones, el Gobierno regional continúa avanzando hacia una región más inclusiva, donde la diversidad se viva con normalidad y donde cada niño y cada niña pueda crecer siendo quien es, con libertad y sin miedo.