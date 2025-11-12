Castilla-La Mancha acogerá en 2026 la Gala SuperArte como mayor evento artístico de personas con discapacidad

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a albergar el próximo año la Gala SuperArte, que es el mayor evento artístico de personas con discapacidad que se celebra en toda Europa. Lo han avanzado hoy el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y la consejera Bienestar Social, Barbara García, quienes han asistido a la presentación del documental del mismo nombre.

Amador Pastor ha detallado que esta gala nacional en la Comunidad Autónoma, organizada en colaboración con la Fundación Sifu, tendrá lugar el próximo 20 de octubre en el Palacio de Congresos 'El Greco', en la ciudad de Toledo, y allí, artistas con discapacidad subirán al escenario para poner en valor y dar visibilidad a sus capacidades, ha informado la Junta en un comunicado.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha agradecido a la Fundación Sifu el trabajo que realiza con las personas con discapacidad con una beca que les permite "romper barreras y crear un futuro lleno de oportunidades".

Por su parte, la consejera de Bienestar Social ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha unas becas en colaboración con esta fundación para que personas con discapacidad de Castilla-La Mancha puedan participar en sus formaciones.

El documental narra la aventura vital de ocho artistas que superan sus limitaciones para dedicarse a lo que más les apasiona, el arte. Todos ellos forman parte del espectáculo 'SuperArte' y a través de la película se muestran los retos que deben afrontar para hacerse visibles en una sociedad que a menudo no sabe ver más allá de las apariencias.

Este trabajo los acompaña durante casi un año en su día a día, capturando momentos emotivos de sus vidas y revelando la diversidad y la riqueza del talento que posee cada uno de estos artistas. Sus historias personales son testimonio del poder transformador del arte y de la importancia de romper estereotipos.